Viaplay ma kłopoty. Zwalnia w centrali, a cięcia dotkną też pracowników

Problemy firmy zaczęły się już w maju. Zmiany w kierownictwie to dopiero początek planu na ich zażegnanie (fot. materiały prasowe/Viaplay Group)

Zastąpi go w tej roli Jorgen Madsen Lindemann, który zdecydował się wprowadzić odświeżony model biznesowy. Ten wiąże się ze zwolnieniami pracowników na niższych stanowiskach, jednak póki co nie wiadomo o jakiej liczbie osób mowa.

W ostatnich latach Viaplay agresywnie podbijał kolejne rynki, inwestując ogromne sumy w prawa telewizyjne do kluczowych wydarzeń sportowych. W Polsce obejmowały one m.in. Bundesligę, Premier League, KSW oraz od tego sezonu Formułę 1.

- Będziemy zmuszeni do podjęcia kilku bardzo trudnych decyzji dotyczących nowych ról i obowiązków w wielu sektorach naszej grupy. Kolejne kroki i ich ramy czasowe będą przekazywane lokalnie na każdym następnym rynku. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby proces został wdrożony tak prosto i nieinwazyjnie, jak to tylko możliwe. Nasze struktury zapewnią także pomoc dla osób dotkniętych korektami. Sam chciałbym, żeby te zmiany nie były konieczne - mówi dyrektor generalny Viaplay Group, Jorgen Madsen Lindemann.

Platforma streamingowa planuje zapewnić zwolnionym pracownikom trzymiesięczny okres wypowiedzenia, w trakcie którego nie będą musieli stawiać się w biurze. Wielu z nich nie jest obywatelami Szwecji, gdzie znajduje się siedziba Viaplay Group. Nie jest jeszcze pewne, czy zwolnienia dotkną również pracowników w Polsce.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Viaplay, prognozowana sprzedaż w drugim kwartale 2023 r. wyniesie ok. 4,5 mld koron szwedzkich (ok. 1,7 mld zł), natomiast spodziewany spadek zysku operacyjnego wyniesie około 170 mln koron szwedzkich. Dodatkowo, firma przewiduje również spadek przychodów z reklam o ok.15 proc.

