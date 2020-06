Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Co na to Związek Przedsiębiorców i Pracodawców?

Opóźnienia w płatnościach, zmniejszony popyt, czasowe ograniczenie możliwości prowadzenia działalności to czynniki prowadzące do zaburzeń płynności finansowej, a w niektórych przypadkach do upadłości. W takiej skrajnej sytuacji rozwiązaniem może być przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego - zwraca uwagę ZPP.

W rządowej Tarczy 4.0 zawarto zapisy umożliwiające przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Związek ocenił je pozytywnie.

ZPP podkreśla jednak, że zasadne byłoby uzupełnienie projektu przepisów o kilka rozwiązań o charakterze technicznym, które mogłyby wyważyć interesy poszczególnych stron i uczynić uproszczone postępowanie jeszcze bardziej przystępnym.

Dokładna skala wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę nie jest jeszcze znana, ale dla wielu przedsiębiorców wywołany przez nią kryzys wiąże się z poważnymi problemami finansowymi.

- Opóźnienia w płatnościach, znacznie zmniejszony popyt, czy czasowe ograniczenie możliwości prowadzenia działalności to czynniki, które prowadzą do zaburzeń płynności finansowej, a w niektórych przypadkach wręcz do upadłości. W takiej skrajnej sytuacji rozwiązaniem może być przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem, zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami - przypomniał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

ZPP podkreślił jednak, że tradycyjna ścieżka takiego postępowania w oparciu o przywołaną ustawę, może być czasochłonna i kosztowna. Do obecnej sytuacji, w której trzeba działać i podejmować decyzje szybko, a pieniędzy niestety brakuje, wspomniana ścieżka więc nie bardzo pasuje.

- Szczególnie, że w obliczu czasowego ograniczenia funkcjonowania sądów w trakcie pandemii COVID-19, czas załatwiania spraw może być znacznie wydłużony, co dla wielu dłużników oznacza zwiększone ryzyko upadłości - wskazała organizacja.

W tym kontekście, zawarte w najnowszej rządowej Tarczy 4.0 zapisy odnośnie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, ZPP ocenił pozytywnie. Jego członkowie są zdania, że to rozwiązanie czasowe, racjonalna odpowiedź na wyzwanie wywołane przez pandemię koronawirusa.

- Jednocześnie, zasadne wydawałoby się uzupełnienie projektu przepisów o kilka rozwiązań o charakterze technicznym, które mogłyby wyważyć interesy poszczególnych stron i uczynić uproszczone postępowanie jeszcze bardziej przystępnym. Na przykład, dla celów zachowania transparentności postępowania i zabezpieczenia słusznych interesów wierzycieli, zasadne byłoby wprowadzenie obowiązku przedłożenia przez dłużnika wykazu wierzytelności oraz wykazu wierzytelności spornych już na etapie zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym - podsunął związek. Zobacz Polscy dyrektorzy finansowi dostrzegają destrukcyjny wpływ koronawirusa na biznes. W celu zapobiegnięcia nadużywaniu procedury uproszczonej dla uzyskania ochrony przed wierzycielami, zasugerował również umożliwienie sądowi uchylenia skutków opublikowania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w przypadkach, w których suma wierzytelności spornych przekroczy 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Zdaniem związku, dłużnik powinien być jednocześnie zobowiązany do składania (wraz z obwieszczeniem) oświadczenia, że suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności ogółem. Żeby zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników postępowania, ZPP dostrzegł potrzebę uzupełnienia projektu o regulacje umożliwiające szybką zmianę nadzorcy układu. Rozważyć należałoby też nadanie wyciągu ze spisu wierzytelności mocy tytułu egzekucyjnego, w przypadku zatwierdzenia układu przez sąd. Wierzyciele będą mogli dzięki temu szybciej uzyskać tytuł wykonawczy, co może pozytywnie wpłynąć na popularność projektowanego rozwiązania. Czytaj Tarcza 4.0 do poprawy. Chcą tego związki zawodowe i pracodawcy. – Uważamy, że w zaistniałej sytuacji wprowadzenie uproszczonego, szybszego postępowania restrukturyzacyjnego może przyczynić się do uratowania wielu firm przed upadłością. Jednocześnie, zwracamy uwagę na korzyści wynikające z uzupełnienia projektowanej regulacji o zaproponowane wyżej rozwiązania - podsumował ZPP. Na koniec związek wyraził zdziwienie pojawiającymi się w mediach informacjami, jakoby przedsiębiorcy byli przeciwni projektowanemu rozwiązaniu. - Apelujemy do partnerów społecznych, by wypowiadali się w imieniu swoich organizacji, a nie – niejednorodnej w poglądach – grupy przedsiębiorców - skwitował.