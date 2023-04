Twórca FIFY dołącza do technologicznych gigantów i ogłasza zwolnienia

Producent takich tytułów jak The Sims czy FIFA zredukuje zatrudnienie o 6 proc., czyli ok. 800 osób (fot. Jeshoots.com/Unsplash)

Jak podaje The Wall Street Journal, prezes Electronic Arts Andrew Wilson zapowiedział proces restrukturyzacji we wpisie opublikowanym na blogu dla pracowników firmy.

Jak podkreśla gazeta, dyrektor generalny nie podał konkretnej liczby osób, które obejmie redukcja zatrudnień, ale powiedział, że może to być ok. 6 proc. W połowie 2022 r. firma miała ok. 13 tys. pracowników, w związku z tym planowa redukcja może dotyczyć ok. 800 osób.

Jednocześnie EA poinformowało, że proces zwolnień rozpoczął się w I kwartale tego roku i potrwa początku kolejnego roku fiskalnego. To może oznaczać, że ogłoszone początkiem marca zwolnienia grupowe, które objęły 200 testerów były pierwszą z decyzji w planie restrukturyzacji.

Producent znany z gier FIFA, The Sims czy Battlefield nie poinformował, które sektory firmy będą objęte zwolnieniami. W komunikacie przekazanym do amerykańskiej komisji papierów wartościowych spółka wskazała, że koszt tego procesu może wynieść między 170 a 200 mln dol. Oprócz tego EA ma w planach szukać oszczędności poprzez redukcję powierzchni biurowej.