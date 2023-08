Twój pracodawca zbankrutował. Teoretycznie dostaniesz pensję, praktycznie - uważaj na pułapki

Ogłoszenie upadłości pracodawcy oznacza, że żaden pracownik nie jest chroniony - ani kobiety w ciąży, ani osoby na urlopie, ani pracownicy zbliżający się do wieku emerytalnego. Pracownik ma sporo przywilejów, ale musi uważać, żeby na upadłości pracodawcy nie stracić.

Gdy pracodawca ogłasza upadłość, przepisy nie zapewniają ochrony pracowników przed ewentualnym zwolnieniem. W przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy zgodnie z art. 41 (1) Kodeksu pracy nie stosuje się przepisów zapewniających ochronę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Taka sytuacja ma na celu dostosowanie prawa do potrzeb postępowania upadłościowego, które ma za zadanie zlikwidować majątek przedsiębiorcy w sposób umożliwiający jak największe zaspokojenie wierzycieli – tłumaczy adwokat Joanna Torbé-Jacko, ekspertka Business Centre Club (BCC), przewodnicząca Roboczego Zespołu Legalizacji Pobytu i Zatrudnienia przy Rzeczniku MŚP.

Adrian Parol, prawnik specjalizujący się w prawie restrukturyzacyjnym, uważa powyższe rozwiązanie za korzystne. Podkreśla, że celem procedury upadłościowej jest przekazanie majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa innej stronie, która potrafi efektywnie go wykorzystać, w zamian za odpowiednią opłatę. Dlatego istotne jest dążenie do szybkości, co można osiągnąć poprzez zdjęcie ograniczeń dotyczących zwolnień pracowników przez syndyka.

W praktyce w przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym lub nieobecnych z powodu choroby lub urlopu istnieje ryzyko rozwiązania ich stosunku pracy w związku z upadłością pracodawcy. Przykładowo ochrona pracownicza w ciąży zostaje uchylona w sytuacji upadłości. Niemniej jednak istnieje różnica pomiędzy pracownikami zwolnionymi w trakcie urlopu a tymi, którzy tracą pracę w wieku 59 lat, dla których rynek pracy może być mniej przyjazny.

Warto zaznaczyć, że upadłość nie zawsze musi prowadzić do zamknięcia działalności przedsiębiorstwa. Czasami firma może przejść restrukturyzację i być przejętą przez nowego właściciela, co pozwala na dalszy rozwój i zatrudnianie pracowników. Zdaniem Adriana Parola istniejące rozwiązania są wystarczające i nie wymagają wprowadzania nowych przepisów.

Pracownicy upadłego pracodawcy są pierwszymi wierzycielami w kolejce, ale muszą pilnować swoich interesów

W kontekście odszkodowania i odprawy, jeśli syndyk skraca okres wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju, to ograniczenie może wynosić maksymalnie jeden miesiąc. Justyna Andryszczyk, prawniczka z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé-Jacko & Partnerzy, wskazuje, że pracownicy w takiej sytuacji mają prawo do odszkodowania równej kwocie wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia. W przypadku niewypłacalności pracodawcy nieuregulowane roszczenia o odszkodowanie mogą być zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedstawiając wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu, uprawnione osoby mogą to zrobić w ciągu miesiąca od ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy. Warto jednak uwzględnić ograniczenia czasowe. Marszałek województwa ma obowiązek wypłacić zaliczkę na nieuregulowane roszczenia pracownicze na wniosek pracownika, jeśli pracodawca staje się niewypłacalny. Niemniej jednak takie świadczenie nie przekroczy równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku sporu lub wątpliwości dotyczących kalkulacji wynagrodzenia pracownik powinien skontaktować się z pracodawcą lub syndykiem, aby uzyskać wyjaśnienia. Pracownik ma również prawo żądać udzielenia informacji dotyczących podstaw faktycznych i prawnych. Eksperci zwracają uwagę, że roszczenia pracownicze mają pierwszeństwo w postępowaniu upadłościowym i pracownik nie musi działać formalnie, aby je uregulować. Jednak w przypadku nieprawidłowej dokumentacji pracowniczej rola pracownika może być istotna w ustalaniu prawidłowego wynagrodzenia.

