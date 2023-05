Trzecia runda zwolnień u właściciela Facebooka. Tysiące osób zostaną bez pracy

Druga fala zwolnień miała miejsce w kwietniu 2023 roku. Dyrektor generalny Meta Platforms i twórca Facebooka Mark Zuckerberg powiedział wówczas, że zwolnienia są kluczem do zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa, dostosowania się do nowej rzeczywistości gospodarczej i umożliwienia firmie inwestowania w przyszłość. Meta, która jest również właścicielem aplikacji Instagram i komunikatora WhatsApp, zwalnia pracowników z uwagi na zmniejszenie rynku reklam w 2022 roku.

Także LinkedIn, sieć mediów społecznościowych należąca do Microsoftu, zapowiedziała masowe zwolnienia w tym roku. Firma planuje zlikwidować 716 miejsc pracy. IBM to kolejny technologiczny gigant, który ogłosił masowe zwolnienia. Będą one kosztować firmę 300 mln dol. Pracę ma stracić ok. 3,9 tys. osób.

Również amerykańska korporacja Alphabet, właściciel m.in. Google'a, zwolniła 12 tys. osób, czyli 6 proc. wszystkich pracowników. Wśród zwolnionych są pracownicy wszystkich działów, zatrudnieni w różnych częściach świata. Każdy z nich ma otrzymać co najmniej czteromiesięczną odprawę.

