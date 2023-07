To kobiety powinny bardziej bać się sztucznej inteligencji

- Wtedy również wszyscy rozumieli szansę, jaką niesie ze sobą automatyzacja i zalążek rozwiązań z obszaru AI. Z pewnością jednak nie przypuszczaliśmy, jak powszechne mogą stać się tego typu rozwiązania za dziesięć lat. Rewolucję przyniosły narzędzia oparte na tzw. deep learningu, czyli uczeniu maszynowym, których rozwój jest wykładniczy – mówi Piotr Zygmunt.

Nie wszystkie zawody są narażone w równym stopniu

Jak wyjaśnia Zygmunt, oznacza to, że im częściej będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję w pracy oraz codziennym życiu, tym bardziej będzie ona doskonaliła swoje umiejętności, mogąc tym samym coraz lepiej wykonywać powierzone jej zadania.

- Wszystko to powoduje, że wykładniczo rośnie również liczba zawodów, które AI wyeliminuje. Niestety, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile zawodów zniknie, ponieważ rodzi to kolejne pytanie: jak szybko AI będzie uczyć oraz rozwijać się w kolejnych obszarach? Na ten moment jednak zależy to od człowieka i wprowadzanej legislacji – dodaje nasz rozmówca z ManpowerGroup.

Analitycy Goldman Sachs wytypowali 15 zawodów, które są w szczególności narażone na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jak ocenili, od 25 do 50 proc. zadań w tych zawodach może być potencjalnie zautomatyzowanych. W szczególności są to stanowiska pracowników intelektualnych, np. wsparcie biurowe i administracyjne, zawody związane z prawem, architektura i inżynieria, operacje finansowe czy związane z aspektami społecznymi. Prace fizyczne będą mniej narażone na wykorzystanie AI ze względu na obecne ograniczenia technologiczne.

Z badania przeprowadzonego przez Goldman Sachs wynika, że większość kobiet na amerykańskim rynku pracy wykonuje zawody wysoko narażone na automatyzację z wykorzystaniem AI. Jak wskazują autorzy badania, wynika to z faktu, że kobiety częściej pracują w zawodach podatnych na automatyzację, a rzadziej jako pracownicy fizyczni. Odsetek kobiet pracujących na stanowiskach umysłowych wynosi tam ok. 70 proc., podczas gdy w przypadku mężczyzn stosunek pracowników umysłowych do fizycznych zbliża się do proporcji 50/50.

Czy kobiety w polskich firmach także są zagrożone utratą pracy na rzecz AI?

Jak mówi Ewa Michalska, dyrektor operacyjna w firmie Grafton Recruitment, także w Polsce wiele kobiet wykonuje prace biurowe i administracyjne, które rzeczywiście mogą zostać wkrótce zautomatyzowane. Kluczowe będzie więc dla nich przebranżowienie się lub podwyższenie kwalifikacji.

- Warto zauważyć, że automatyzacja nie ograniczy miejsc pracy w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią relacją z drugim człowiekiem – w tych zawodach bardzo wysoki odsetek stanowią kobiety. W takich zawodach jak psycholog, terapeuta, fizjoterapeuta, nauczyciel maszyna nie zastąpi człowieka, będzie pełniła rolę wspierającą – podkreśla Michalska.

Jak zauważa Ewa Michalska, sam wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wynosi 68 proc., o 4 pp. mniej niż średnia w krajach europejskich - aż 430 tys. Polek jest biernych zawodowo. Dodaje, że biorąc pod uwagę fakt braku pracowników, z którym borykają się pracodawcy, kobiety nie powinny martwić się o pracę. Kluczowe będzie jednak dostosowanie umiejętności do potrzeb rynkowych.

- Jak wynika z naszego raportu „Branża produkcyjna, Globalne Trendy HR 2023”, 53 proc. polskich managerów jest zdania, że automatyzacja pozytywnie wpłynie na rynek pracy, nie mają oni jednak wątpliwości, że go zmieni. Zmienią się profile zawodowe zatrudnionych i charakter ich pracy, potrzebne będą nowe umiejętności – mówi w rozmowie z portalem PulsHR.pl Ewa Michalska.

Według danych OECD najbardziej zagrożone automatyzacją są stanowiska pracowników nisko- i niewykwalifikowanych. Michalska uważa jednak, że niezależnie od płci reskilling i upskilling stają się coraz bardziej potrzebne, a to kobiety częściej niż mężczyźni rozważają możliwość przebranżowienia się - odpowiednio 45 proc. i 38,5 proc.

- Warto mieć na uwadze, że 62,9 proc. absolwentów studiów wyższych w Polsce to kobiety. Polki na tle innych Europejek częściej wybierają kierunki studiów w obszarze STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauka, technologia, inżynieria i matematyka – przyp. red.), dlatego za kilka lat będziemy mieć zdecydowanie więcej inżynierek i programistek niż obecnie, przy czym obszary technologiczne, w tym digital, nadal będą rozwijały się prężnie, a zapotrzebowanie na pracowników nie będzie malało – dodaje dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

Historia może zatoczyć koło. W miejsce zawodów, które "przejmie" AI, mogą powstać nowe

Według analiz AI może potencjalnie zastąpić globalnie aż 300 mln pełnoetatowych miejsc pracy. Z badań płynie jednak też pozytywny wniosek - przeszłość pokazuje, że utrata miejsc pracy zostanie zrównoważona przez tworzenie nowych stanowisk, a prawdopodobnie pojawią się także nowe rodzaje miejsc pracy. Wzrost aktywności gospodarczej generuje popyt na nowe produkty i usługi, a to z kolei miałoby pozytywny wpływ na wzrost rocznego globalnego PKB, nawet o 7 proc.

Według Ewy Michalskiej z Grafton Recruitment sztuczna inteligencja na pewno zmieni rynek pracy i będzie wymagać nowego profilu kompetencyjnego od pracowników.

Jak wynika z raportu „Branża produkcyjna – Globalne trendy HR 2023” firmy Grafton Recruitment, przedsiębiorstwa poszukują obecnie przede wszystkim osób o odpowiednim nastawieniu, skupiając się na tych, które są skłonne do zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

- Do kluczowych kompetencji miękkich respondenci zaliczyli zdolności adaptacyjne i elastyczność, umiejętność samodzielnego działania, określania priorytetów oraz precyzję i dbałość o szczegóły. Te natomiast brzmią jak cechy, które stereotypowo zwykliśmy przypisywać kobietom – mówi Michalska.

Czy taka przyszłość czeka powierzchnie biurowe? (fot. Nastuh Abootalebi/Unsplash)

Edukacja, obok opieki zdrowotnej, stanowi najbardziej sfeminizowaną branżę. Jak zauważa Michalska, już pandemia Covid-19 pokazała, że istnieją inne systemy edukacji niż tradycyjnie rozumiana szkoła. Z drugiej strony nauczanie nadal wymaga i będzie wymagać interakcji ze strony człowieka.

- W przypadku kobiet obecnych w branżach takich jak obsługa klienta, sprzedaż, administracja, sztuczna inteligencja może przynieść zmiany w sposobie wykonywania zadań. Poza tym sam rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą nowe możliwości zatrudnienia. Już teraz powstają miejsca pracy, polegające na jak najefektywniejszej komunikacji z czatem GPT – dodaje przedstawicielka Grafton Recruitment.

Z kolei, jak wskazuje Piotr Zygmunt z ManpowerGroup, najbardziej narażone są obecnie nie tylko zawody powtarzalne, ale też te kreatywne, wymagające specjalistycznej wiedzy.

- Wbrew pozorom możemy wrócić do czasów, kiedy ludzie będą w większej mierze wykonywać pracę fizyczną albo kontrolną, korygując działanie maszyn. Ten rodzaj „nadzoru” nad sztuczną inteligencją będzie wymagał specjalistycznej wiedzy zarówno z danego obszaru, jak i tego, jak działa sztuczna inteligencja – mówi Piotr Zygmunt.

Dodatkowym aspektem jest fakt, że ludzie mając więcej czasu w przyszłości, z uwagi na to, że sztuczna inteligencja wyeliminuje część zawodów, będą bardziej skupieni na dbaniu o siebie i relacje z innymi ludźmi.

- Dlatego też wszelkie specjalizacje związane wellbeeingiem i tego typu aspektami życia mają szansę na rozkwit. Czy należy się tego bać? Z pewnością nie, należy jednak bacznie obserwować zmiany i dostosowywać się do nich - podsumowuje Piotr Zygmunt.

