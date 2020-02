Terry Booth przestaje kierować Aurora Cannabis. Firma zwalnia 500 osób

Aurora Cannabis ogłosiła decyzje o zwolnieniach i przeniesieniu Terryego Bootha 6 lutego. Położona w Edmonton firma zwalnia 25 proc. wszystkich zatrudnionych. Po odejściu ze stanowiska Bootha stery w firmie przejmie Michael Singer. Booth pozostanie w organizacji jako dyrektor i doradca strategiczny zarządu. To gremium natomiast wzmocnią Lance Friedmann i Michael Detlefsen.

Jak zauważa kanadyjski portal ctvnews.ca, decyzje to efekt drobiazgowej analizy kondycji spółki i jej projektów. By utrzymać płynność, konieczne okazały się poważne oszczędności. W roku 2020 firma chce osiągnąć oszczędności rzędu 100 milionów dolarów.

W wypowiedzi dla mediów,Terry Booth przekonywał inwestorów, że Aurora Cannabis jest zdolna do przynoszenia zysków, jako globalna rozpoznawalna marka ogólnoświatowa.

Aurora to jedna z największych spółek operujących na rynku konopi indyjskich. Jej wyroby trafiają do 25 krajów a są rozprowadzane przez 17 oddziałów. Jej ostatnie miesiące to jednak trudności. W grudniu odszedł twórca jej sukcesu Cam Battley.

Zmiany w kierownictwie firmy odbiły się na jej ocenie. Akcje Aurory 6 i 7 lutego odnotowały spadki na kanadyjskiej giełdzie. W czwartek spadek wyniósł 16 proc. Jak podkreśla marketwatch.com, od kwietnia 2019 r. obserwowany jest stały trend spadku wartości akcji tej firmy.