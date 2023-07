Tak zmienił się rynek pracy przez dekadę. Ubyło rolników i górników, przybyło speców od IT

Łatwiejszy dostęp do edukacji otwiera drogę do zawodów, które nie wymagają pracy fizycznej, a jednocześnie oferują lepsze wynagrodzenie (fot. Stephen Philpott/Unsplash)

Ostatnie 10 lat w Polsce to duży spadek bezrobocia i znaczące zmiany w strukturze zatrudnienia. Liczba rolników zmniejszyła się o połowę, sektor górnictwa zmniejszył się o ponad 30 tys. miejsc pracy, a z drugiej strony znacznie wzrosła liczba pracowników IT.

Mimo to wiele branż doświadczyło spadku zatrudnienia. Najbardziej widoczne jest to w rolnictwie, gdzie liczba pracowników zmniejszyła się o połowę w ciągu dekady, czyli o ponad milion miejsc pracy.

Według najnowszych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za styczeń 2023 r. liczba pracowników znacząco wzrosła w porównaniu z 2013 r. W gospodarce narodowej zatrudnienie wynosi ok. 15 mln osób, czyli o 799 tys. więcej niż 10 lat temu (wzrost o 6 proc.).

W ostatnich 10 latach doszło do rewolucji na rynku pracy, skutkującej bezprecedensowym spadkiem bezrobocia. Jak przypomina Business Insider Polska, obecnie stopa bezrobocia wynosi jedynie 5,1 proc., podczas gdy prawie dekadę temu przekraczała 14 proc.

Transformacja gospodarcza znacząco wpłynęła też na sektor górnictwa, w którym w 2013 r. zatrudnienie wynosiło niecałe 169 tys. osób. Obecnie jest to ok. 131 tys.

Ostatnia dekada to także znaczny rozwój nowych technologii, zwłaszcza w sektorze informacji i komunikacji. W tej kategorii odnotowano wzrost o ok. 90 proc., zwiększając liczbę pracowników z 271 tys. do ponad 500 tys. Według statystyk GUS szczególny wzrost zaliczyła "działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem informatycznym” – o ponad 180 proc.

Duże wzrosty zaliczył także sektor profesjonalny, naukowy i techniczny, zwłaszcza zatrudnienie w zawodach prawniczych, rachunkowo-księgowych i doradztwie podatkowym. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracowników w tych obszarach wzrosła o połowę i przekroczyła 260 tys. osób.

Kolejne lata przyniosą dalszą transformację. Trzeba uważnie obserwować trendy

— W przypadku Polski mamy do czynienia z przechodzeniem z roli kraju znanego z niskich kosztów pracy i realizującego najprostsze zadania, do tego, w którym realizowane są bardziej skomplikowane, wymagające procesy — mówi w rozmowie z Business Insiderem Polska Luiza Luranc-Jaworek, ekspertka ManpowerGroup.

Dane wskazują na nieustanne wzrost zapotrzebowania na nowe talenty w obszarach takich jak IT i inżynieria. Prace fizyczne również cieszą się dużym popytem, ale coraz częściej są wykonywane przez obcokrajowców lub automatyzowane procesy.

Według Luranc-Jaworek wiele czynników przyczyniło się do zmniejszenia liczby pracowników w branżach górniczej i rolniczej. Jednym z nich jest łatwiejszy dostęp do edukacji i możliwość przeniesienia się do większych miast. Widoczny jest też wzrost zainteresowania zawodami wymagającymi pracy umysłowej, które jednocześnie oferują wyższe wynagrodzenia.

— Rynek pracy w Polsce podlega nieustannym przemianom. Najlepszą drogą do odnalezienia się na nim jest gotowość pracowników do rozwoju i ciągłej nauki — ocenia Luiza Luranc-Jaworek.

To wyraźnie ukazuje, jak dynamicznie ewoluuje rynek pracy, co stawia przed nami pytanie, czy warto rozważyć karierę w dziedzinie informatyki.

— Lepszym wyborem wydaje się programowanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo czy robotyka. Choć tak naprawdę we wszystkich zawodach, gdzie widzimy łatwość ich zastąpienia przez sztuczną inteligencję bądź automatyzację i robotyzację, warto przemyśleć, czy jest sens wybierać taki kierunek — twierdzi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

