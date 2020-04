Ta branża mocno odczuwa skutki koronawirusa. Wielu nie przetrwa

Co trzecia firma zajmująca się produkcją gadżetów rozważa zawieszenie działalności, a co dziesiąta jej całkowite zakończenie (fot. Pixabay)

Ponad 70 proc. firm reklamowych zatrudniających co najmniej 2 osoby planuje zwolnienia, a co piąta zamierza zlikwidować powyżej 50 proc. dotychczasowych etatów. Co trzecia firma rozważa zawieszenie działalności, a co dziesiąta jej zakończenie. To wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych.