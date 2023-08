T-Mobile zwolni 5 tys. pracowników

Operator telekomunikacyjny T-Mobile ogłosił plany redukcji zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Zwolnienia dotkną ok. 5 tys. pracowników, czyli ok. 7 proc. całego zespołu.

Jak informuje portal witrtualnemedia.pl, dyrektor generalny T-Mobile USA Mike Sievert przekazał w komunikacie dla pracowników, że zwolnienia skupią się głównie na stanowiskach, które dublują się z innymi funkcjami, w tym na poziomie średniego kierownictwa. Nie będą dotyczyły jednak działów obsługi klienta.

Pracownicy objęci tym procesem otrzymają wypowiedzenia do końca września. Będzie ich w sumie ok. 5 tys. (7 proc. wszystkich pracowników). Firma zapewnia, że odejdą z konkurencyjnymi pakietami świadczeń. Sievert wyjaśnił, że w przyszłości nie planuje dalszych większych redukcji. Koszty tych ogłoszonych zwolnień oszacowano na 540 mln dol. co wpłynie na wynik finansowy koncernu w trzecim kwartale bieżącego roku.

T-Mobile zapowiedział również obniżenie wydatków na pracowników zewnętrznych i usługi. Sievert przyznał, że pozyskanie i utrzymanie klientów stało się kosztowniejsze w porównaniu do kilku poprzednich kwartałów. Celem wprowadzanych zmian jest "skoncentrowanie się na ograniczonym zestawie strategii, które przyniosą sukces".