Słaba kondycja gospodarki odbije się w końcu na branży IT

Koronawirus pokazał, że potrzeba przyspiesza wdrażanie rozwiązań. Wprowadzanie zmian może być dynamiczne, jeśli dysponujemy narzędziami i zasobami ludzkimi. Technologia pozwaliła jednak na dostosowanie się do nowych warunków, w których bezpośredni kontakt nie był możliwy.

Firmy musiały dostosować się do nowych warunków pracy. Pojawiły się systemy IT przeznaczone wyłącznie dla logistyki, produkcji i handlu, które znacząco usprawniły działanie firm i przedsiębiorstw a bezdotykowe, mobilne urządzenia ułatwiły pracę w magazynach. Kluczowe procesy zostały usprawnione w obszarze całego łańcucha logistycznego. Ci, którzy takich rozwiązań nie posiadali, musieli szybko dopasować się do zmieniających się warunków.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji i urządzeń mobilnych codzienne funkcjonowanie było w ogóle możliwe. Naprzeciw wyszły także banki, które zwiększyły limity transakcji bez użycia kodów PIN. Terminal i telefon stanowią dziś jeden z popularniejszych duetów w dobie transakcji bezgotówkowych. Mobilne systemy pozwalały również na sprawne funkcjonowanie firm kurierskich, które w czasach izolacji przeżywały wzrost koniunktury. Okazało się, że bez problemu funkcjonują elektroniczne dokumenty jak np. e-recepta, czy EPUAP.

Odpowiedzią na sytuację była również praca zdalna, którą w okresie pełnej izolacji wykonywała spora część społeczeństwa. Przed wyzwaniem stanęły placówki edukacyjne, zmuszone do utrzymania ciągłości procesu kształcenia w sytuacji, w której zawieszono stacjonarne zajęcia dydaktyczne.

Dzięki infrastrukturze i nowoczesnym rozwiązaniom, wiele instytucji i firm działało niemal normalnie i mogło kontynuować pracę. I właśnie za tym sukcesem stały rozwiązania technologiczne. Większość z nich zostanie z nami na stałe.

Słaba kondycja gospodarki odbije się jednak prędzej czy później również na branży IT, uważa Marek Kuropieska, prezes zarządu firmy Aspekt. Inwestycje w zdalne systemy czy rozwiązania chmurowe co prawda rosną, ale równocześnie firmy będą szukać oszczędności i może dojść do zahamowania inwestycji w technologie. Kryzys ten jest spowodowany również globalną sytuacją na rynku. Kraje sparaliżowane przez wirus, spowolniły światową gospodarkę.

Marek Kuropieska dodaje: "W skali makroekonomicznej nastąpiło spowolnienie - celowo nie używam słowa kryzys, bo de facto z takim nie mamy do czynienia. Można również zauważyć, że obecnie wszyscy podchodzą bardzo ostrożnie do kwestii inwestycji ze względu na niepewną sytuację rynkową".

