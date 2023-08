Rząd wyprzedaje niepotrzebne biura, bo urzędnicy w większości pracują z domu

Rząd Finlandii ogłosił zamiar sprzedaży nieruchomości publicznych. Może to doprowadzić do połączenia ministerstw i departamentów, nie pod względem funkcji, ale pod względem lokali. Powodem jest fakt, że tylko 1/3 urzędników wróciła z pracy zdalnej do biur.

Puste biuro wciąż generuje koszty utrzymania (fot. Np6824, CC BY-SA 4.0/ wikipedia )