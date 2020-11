Rynek pracy w USA: trochę lepiej, ale wciąż źle

638 tys. nowych miejsc pracy przybyło w Stanach zjednoczonych w październiku 2020 roku. Bez pracy pozostaje jednak nadal ok. 10 mln Amerykanów.

Autor:KO

• 6 lis 2020 17:20





Stopa bezrobocia w USA spadła z 7,9 proc. we wrześniu do 6,9 proc. w październiku (fot. shutterstock)

Opublikowany w piątek 6 listopada raport Bureau of Labor Statistics pokazał, że w październiku na amerykańskim rynku pracy nastąpiło ożywienie. Miejsc pracy przybywało już szósty miesiąc z rzędu, a stopa bezrobocia dalej spadła. Nie zmienia to faktu, że bez pracy w USA od lutego pozostaje około 10 mln osób.

Ktokolwiek obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, będzie musiał stawić czoła problemom na rynku pracy. Amerykański rynek pracy wymaga dalszej naprawy, a bezrobotni potrzebują większego wsparcia, aby związać koniec z końcem - podaje CNN.

W październiku znalazło zatrudnienie 638 tys. osób, a stopa bezrobocia spadła z 7,9 proc. we wrześniu do 6,9 proc. Wielu pracowników wróciło do pracy, na co wskazuje spadek liczby osób na czasowych zwolnieniach oraz niewielka zmiana liczby pracowników trwale bezrobotnych.

- To znak, że długoterminowe szkody spowodowane pandemią mogą wcale nie być tak poważne, jak się obawiano - komentuje Andrew Hunter z Capital Economics.

Komentatorzy zastrzegają jednak, że przez amerykańskim rynkiem pracy jest jeszcze długa droga do uzdrowienia. - Jeśli obecne tempo poprawy się utrzyma, rynek pracy powróci do stanu sprzed pandemii dopiero w lutym 2022 r., uważa Betsey Stevenson z Uniwersytetu Michigan.

