Roku redukuje etaty. Pracę straci co 10. zatrudniony

To już trzecia runda zwolnień w Roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firma, podobnie jak inni giganci technologiczni, stara się dostosować do spowolnienia przychodów po okresie wzrostu zysków podczas pandemii COVID-19.

Firma Roku, mająca siedzibę w San Jose w Kalifornii, podjęła decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków w celu dalszego obniżenia wzrostu kosztów. Działania te obejmują redukcję siły roboczej i ograniczenie liczby nowych pracowników. Planowane zwolnienia dotkną ok. 10 proc. pracowników firmy, a szacowany koszt restrukturyzacji firma wycenia na 45 do 65 mln dol.

Mimo to firma Roku wyraziła optymizm co do przewidywanych przychodów za trzeci kwartał, przewidując przychody w wysokości od 835 do 875 mln dol. Jednak nadal istnieją pewne niepewności związane z otoczeniem makroekonomicznym, w tym strajkami w przemyśle rozrywkowym.

Akcje firmy, mimo że wzrosły o prawie 3 proc. po ogłoszeniu planu redukcji etatów, pozostają znacznie poniżej swojego szczytu osiągniętego w 2021 r. - wtedy były droższe o ponad 80 proc.

