Restrukturyzacja w firmie to niełatwe zadanie. Czasem jest jednak koniecznością

Restrukturyzacja nigdy nie jest prostym zadaniem. Obok fuzji i przejęć to jedna z najtrudniejszych zmian w firmie.

W dobie pandemii i wywołanego nią lockdownu gospodarki dla wielu firm restrukturyzacja okazała się koniecznością (Fot. Shutterstock)

W dobie pandemii i wywołanego nią lockdownu gospodarki dla wielu firm restrukturyzacja okazała się koniecznością. Niejeden pracodawca stanął w tym czasie przed koniecznością dostosowania organizacji pracy i struktury zatrudnienia do nowych realiów rynkowych.

Co spółka może zrobić, by przygotować się do procesu restrukturyzacyjnego? Przede wszystkim dokładne wewnętrzne przeanalizowanie stanu należności i zobowiązań spółki - celem ustalenia jej rzeczywistej aktualnej sytuacji finansowej.

Kluczowe jest też, by przedsiębiorca rozpoczął działania zaradcze jak najwcześniej, nie czekając, aż jego położenie stanie się tak złe, że jedyną możliwością będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

O restrukturyzacji będziemy rozmawiać podczas podczas debaty "Restrukturyzacja przedsiębiorstw" w formule 2:1, która odbędzie się 20 września (15.30-16.00) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W dyskusji weźmie udział Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika oraz Dariusz Kwiatkowski, radca prawny i doradca restrukturyzacyjne w Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach. Rejestracja na wydarzenie nadal trwa.

