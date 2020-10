Restrukturyzacja w firmie. O tym musisz pamiętać, by nie sprowokować kryzysu

- Restrukturyzacja w firmie to zmiana, która oddziałuje nie tylko na pracowników. To także proces, który może odbić się echem na zewnątrz firmy. Dlatego tak niezmiernie ważne, aby mówić jednym głosem, pamiętać o empatii, umieć dobrze uzasadnić przyczyny tej trudnej decyzji i zawczasu przygotować się na różne scenariusze. Od tego, czy uwzględnimy te okoliczności, zależeć będzie, w jaki sposób otoczenie przyjmie informację o zwolnieniach - wyjaśnia Magdalena Zwolińska, partner, Risk&Crisis Management Practice Lighthouse.

„Pani Bożeno (Panie Waldku, Pani Magdo, Panie Andrzeju – tu wstaw dowolne imię szefowej lub szefa HR, przed którym zarząd firmy właśnie stawia bardzo trudne zadanie), dziś otrzymaliśmy z centrali informację, że konieczne są kolejne duże oszczędności i w ciągu 3 miesięcy musimy przeprowadzić restrukturyzację. W praktyce nie znaczy to nic innego jak konieczność ograniczenia zatrudnienia o 50, 100, 200 300 osób (wpisz dowolną liczbę pracowników, których będziesz musiał zwolnić). Wiem, że Pani / Pan jako dojrzały/-a menedżer/-ka uwzględni wszystkie okoliczności i przejdziemy przez tę zmianę możliwie łagodnie”.

Znajomy scenariusz? Zapewne. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ciągu ostatnich miesięcy wiele firm musiało zmniejszyć liczbę pracowników. Wiele nadal ma to przed sobą. Bo, jak wynika z danych GUS, w sierpniu zwiększyła się liczba firm, które planują zwolnienia grupowe. W końcu tego miesiąca 357 zakładów zadeklarowało zwolnienie 38 tys. pracowników, w tym 3,9 tys. osób z sektora publicznego (w końcu lipca 2020 odpowiednio 322 zakłady, 29,9 tys. pracowników, w tym 4,1 tys. z sektora publicznego, natomiast w końcu sierpnia 2019 roku – 117 zakładów, 17,6 tys. pracowników, w tym 2,3 tys. z sektora publicznego).

- Człowiek myśli: spokojnie – przecież dużo firm jest teraz w takiej sytuacji, business as usual, trzeba zawiadomić urząd pracy, wytypować grupę osób do zwolnienia, przygotować się pod kątem prawnym, ustalić wysokość odpraw i pomyśleć o ewentualnym programie outplacement... Ale czy aby na pewno to wszystko? - pyta retorycznie Magdalena Zwolińska, partner, Risk&Crisis Management Practice Lighthouse, która specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji.

Zabawmy się zatem w grę „wejdź w buty prezesa” i zastanówmy się, co - oprócz aspektów stricte HR-owych - trzeba wziąć pod uwagę, aby przez proces zwolnień przejść bez zbędnych turbulencji.

- Restrukturyzacja w firmie to zmiana, która rezonuje nie tylko na pracowników. To także proces, który może odbić się echem na zewnątrz firmy. Dlatego tak niezmiernie ważne, aby mówić jednym głosem, pamiętać o empatii, umieć dobrze uzasadnić przyczyny tej trudnej decyzji i zawczasu przygotować się na różne scenariusze. Od tego, czy uwzględnimy te okoliczności, zależeć będzie, w jaki sposób otoczenie przyjmie informację o zwolnieniach - wyjaśnia Magdalena Zwolińska.

Jak dodaje, nim więc zaczniemy wyliczać wysokość odpraw, warto rozważyć wykonanie kilku kroków, które przyczynią się do tego, że przez proces restrukturyzacji firmy przejdziemy z większym spokojem.

Cienka granica

Znajdziemy wiele przykładów firm, dobitnie pokazujących, że granica między prowadzeniem zwolnień a kryzysem jest wyjątkowo cienka. Dlatego warto mieć na uwadze analizę ryzyk, czyli o czym pamiętać, żeby proces zwolnień nie przerodził się w sytuację kryzysową

- Elementy, na które warto zwrócić uwagę mają bardzo indywidualny charakter, zależny od specyfiki organizacji. Jednak z pewnością warto odpowiedzieć sobie na pytanie o rolę firmy w życiu lokalnej społeczności i jej wpływ na rozwój regionu. Czy jesteśmy istotnym w regionie pracodawcą? Jak zwolnienia przełożą się na lokalny rynek pracy czy na stosunki z lokalnymi włodarzami? Warto też zastanowić się, jak wyglądały dotychczasowe relacje ze związkami zawodowymi i radą pracowniczą. Jeśli istnieje nawet minimalna szansa, że na wieść o zwolnieniach związkowcy odpowiedzą protestem, opracowanie strategii kryzysowej na taką okoliczność jest obowiązkowe - wyjaśnia ekspertka z Lighthouse.

Dodaje też, że warto skupić się na analizie dotychczasowego wizerunku pracodawcy na zewnątrz. Bo jeśli w internecie jest wiele niepochlebnych komentarzy o firmie, warto przygotować się na pojawienie kolejnych... Co więcej: jeśli w przyszłości przedsiębiorstwo zaliczyło już poważny kryzys, to zapewne dziennikarze będą go przypominać w tekstach o zwolnieniach.

Do kogo i jak mówić

Przeprowadzając restrukturyzację, musimy pamiętać, że pracownicy nie są jedynymi adresatami minorowych wieści.

- Wyobraźmy sobie, że informacja o planowanej restrukturyzacji wycieka z firmy i opisują ją lokalne media. Chwilę później do działu sprzedaży dzwonią zaniepokojeni kontrahenci, pytając, co się dzieje i czy aby na pewno ich zamówienia zostaną dostarczone na czas. Tylko od nas zależy, czy przedstawiciele handlowi będą umieli odpowiedzieć na takie pytania w sposób zgodny z założeniami czy raczej - pozostawieni sami sobie - naprędce sklecą jakąś „autorską” odpowiedź… - podaje przykład Zwolińska.

Dlatego musimy pamiętać, że grup potencjalnie zainteresowanych tym, co i dlaczego dzieje się w naszej firmie może być zdecydowanie więcej – począwszy oczywiście od pracowników, którzy zostaną objęci zmianami, przez tych, którzy w firmie zostają, lokalne władze, urząd pracy, media, klientów, partnerów biznesowych etc. Oni wszyscy powinni w razie pytań otrzymać wyczerpującą i jednolitą odpowiedź. Dlatego też niezwykle istotne będzie opracowanie szczegółowej listy interesariuszy.

Równie ważne, jak to, do kogo będziemy mówić, jest i to, co i w jaki sposób będziemy tym osobom przekazywać.

- To jeden z kluczowych etapów budowania strategii komunikacji i ten moment, w którym musimy dokładnie przemyśleć, co powiemy poszczególnym grupom (kluczowe przekazy), jak przekazać te informacje w sposób empatyczny i zrozumiały, jak je uzasadnić, aby były wiarygodne (narracja i zestawy dokumentów komunikacyjnych). I wreszcie: za pomocą jakich kanałów będziemy je dystrybuować (lepiej wysłać do wszystkich maile czy zorganizować spotkania z załogą? A co z pracownikami produkcji, którzy nie mają służbowego maila? Lepiej kaskadować te informacje czy oprzeć całość na wideokonferencji z prezesem?). To również moment, w którym nie można zapomnieć o kanałach komunikacji zwrotnej dla pracowników - podpowiada Zwolińska.

Panuj i spodziewaj się nieoczekiwanego

Przygotowując się do przeprowadzenia restrukturyzacji, przygotuj się też na to, że coś może pójść niezgodnie z planem, nawet najlepszym. Przykłady? Wspólnie z zarządem zaplanowaliśmy, że informacja o zmianach zostanie przekazana osobiście przez prezesa na spotkaniach z pracownikami. A co, kiedy pewna grupa zacznie głośno protestować, uniemożliwiając kontynuację spotkania? A co, jeśli ktoś na skutek stresujących wieści zemdleje? Jak zareagujemy, jeśli kolejnego dnia grupa pracowników zacznie nawoływać do protestu lub po prostu odejdzie od swoich stanowisk?

- Pamiętajmy też o innej życiowej mądrości: teoria teorią, ale wszystko i tak wyjdzie w praniu. Dlatego tak ważne będzie odpowiednie przeszkolenie (czy wręcz organizacja symulacji) dla wszystkich osób zaangażowanych w proces - począwszy od prezesa, który będzie przekazywał pracownikom informację o zwolnieniach, przez koleżankę z HR, która w słuchawce usłyszy płacz przestraszonej samotnej matki, martwiącej się, że straci jedyne źródło utrzymania, menedżera, który prosto w oczy będzie musiał powiedzieć „zwalniam” wieloletniemu koledze zza biurka, aż po stałego klienta, pytającego czy aby na pewno jego zamówienie jest bezpieczne, skoro „nie będzie teraz rąk do pracy” - podkreśla Zwolińska.

Przypomina też, że komunikacja to fundament procesów restrukturyzacyjnych. - Dobrze opracowana kompleksowa strategia i całościowy plan synchronizujący aktywności kluczowych działów zaangażowanych w te zmiany, nie tylko ułatwią realizację zadania postawionego przez prezesa na początku tego tekstu, ale przede wszystkim pomoże ochronić Twoją firmę przed poważnym kryzysem wizerunkowym. Dlatego właśnie gorąco rekomendujemy spojrzenie na procesy restrukturyzacyjne z nieco szerszej niż stricte HR-owa, perspektywy - podsumowuje ekspertka od zarządzania kryzysem i zagrożeń dla reputacji.

Lepsza restrukturyzacja niż upadłość

Jak wskazuje Anna Maria Pukszto, partner prowadzący praktykę Restrukturyzacji, Niewypłacalności i Upadłości w kancelarii Dentons w Warszawie, zawsze lepiej się zrestrukturyzować niż upaść.

- Należy jednak podkreślić, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają szansę na restrukturyzację oraz że wniosek o ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika. Istnieje możliwość sprzedaży działającego przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego - zwraca uwagę Anna Maria Pukszto.

Dodaje też, że można to zrobić zasadniczo w dwojaki sposób - w drodze sprzedaży w ramach trybu tzw. przygotowanej likwidacji (ang. pre-pack) na warunkach zatwierdzonych przez sąd upadłościowy i w krótkim czasie po ogłoszeniu upadłości, oraz poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych, w toku postępowania upadłościowego, zwykle w drodze aukcji lub licytacji.

Jako wzór warty naśladowania podaje przykład postępowania prowadzonego wiele lat temu w stosunku do spółek odzieżowych Bytom i Monnari. Sukcesem zakończyło się też postępowanie restrukturyzacyjne Biomed Lublin czy upadłościowe z możliwością zawarcia układu PBG SA.

- Wszystkie te spółki z powodzeniem kontynuują działalność. Są jednak naturalnie przykłady firm, którym nie udało się zrestrukturyzować, zawrzeć układu - jak w przypadku DSS SA, jednego z wykonawców autostrady A2 (toczy się postępowanie upadłościowe) - mówi Pukszto.