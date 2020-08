PricewaterhouseCoopers pozwala pracownikom kontynuować pracę zdalnie

Globalne firmy PricewaterhouseCoopers i Schroders mają pozwolić większości pracowników na kontynuowanie pracy w domu po pandemii Covid-19. Ich zdaniem pandemia zapoczątkowała poważną zmianę w kulturze biurowej.

Autor:KO

• 17 sie 2020 12:52





Pandemia zapoczątkowała poważną zmianę w kulturze biurowej (fot. pexels)

PwC, która zatrudnia 22 tys. osób w Wielkiej Brytanii, przewiduje, że większość z nich zdecyduje się na pracę z domu i biura w równym wymiarze godzin.

W zeszłym tygodniu tylko jedna czwarta pracowników firmy PwC spędziła czas w jednym z 20 biur w Wielkiej Brytanii, podaje guardian.com.

Kevin Ellis, prezes i starszy partner w PwC, powiedział: „Nie ma wątpliwości, że lockdown zakończył epokę obligatoryjnej obecności. Wielu liderom biznesu pokazał, że ich pracownicy mogą być produktywni, zaangażowani i szczęśliwi, pracując w domu”. Firma ma nadzieję, że do końca września jej biura będą obsadzone w 50 procentach, o ile będzie to bezpieczne, chociaż powrót do nich będzie dobrowolny.

Zarząd zarządzającej funduszami spółki Schroders również zdecydował, że pracownicy nie będą musieli wracać do biura w pełnym wymiarze godzin, nawet po ustąpieniu stanu zagrożenia zdrowia.

Emma Holden, szef działu zasobów ludzkich w Schroders wyraziła opinię, że nowy model przepisów dotyczących elastyczności w pracy może poprawić jej produktywność w perspektywie długoterminowej.

Przed pandemią pracownicy Schroders mogli pracować zdalnie jeden dzień w tygodniu. Zgodnie z nowym planem pracownicy mogą swobodnie uzgadniać schematy pracy ze swoimi przełożonymi, bez wymaganej liczby dni spędzonych w biurze.

