Pracownicy Twittera nie wrócą już do biur

Jak podaje BuzzFeed, we wtorek, 12 maja szef Twittera Jack Dorsey wysłał do pracowników mejla, w którym zapowiedział, że kto chce, nie będzie musiał przyjeżdżać do biura nawet wtedy, gdy miną ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Nowe wytyczne nie dotyczą osób, których fizyczna obecność jest niezbędna, np. części pracowników serwisu IT.

- Jeśli pracownik może i chce pracować z domu, będzie mógł to robić już zawsze. Jeśli nie, biura będą otwarte, przystosowane do nowych zasad bezpieczeństwa. Umożliwimy powrót do nich, kiedy uznamy, że to możliwe - powiedziała CNN Business Jennifer Christie, wiceprezes ds. HR Twittera.

"Z kilkoma wyjątkami, nasze biura pozostaną zamknięte do września. Gdy zdecydujemy się je otworzyć, będziemy to robić ostrożnie i stopniowo, nie będzie to zwykły powrót do stanu sprzed wybuchu pandemii" - napisała też Christie na oficjalnym blogu Twittera, opatrując wpis hashtagiem #LoveWhereverYouWork.

Twitter zachęcił pracowników do pracy z domu już na początku marca, podobnie jak inni technologiczni giganci - Google, Microsoft czy Amazon. Wkrótce stało się to obowiązkowe.

Jack Dorsey stwierdził, że firma planowała przejście na "rozproszony" sposób pracy jeszcze przed pandemią. Koronawirus tylko przyspieszył te plany.