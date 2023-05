Pracownicy są pewni swego, ale mogą się przeliczyć. Biznes zapowiada, że będzie zwalniać

Ponad połowa firm (56 proc.) uważa, że automatyzacja i sztuczna inteligencja wdrożone w przedsiębiorstwach poskutkują zmniejszeniem ilości zatrudnionych pracowników. Co czwarty przedsiębiorca nie podziela tego zdania. Jeszcze trzy lata temu, w 2020 r. sytuacja wyglądała inaczej - 61 proc. firm zakładało, że automatyzacja nie wpłynie na poziom zatrudnienia, a przeciwnego zdania było 30 proc. badanych.

Te wyniki pokazują jak rozwój nowych technologii przyspieszył. Dzisiaj przedsiębiorcy nie mają złudzeń, że rynek pracy ulegnie znacznej zmianie właśnie ze względu na rozwój nowoczesnych technologii. Najbardziej są o tym przekonane firmy z sektora produkcji (75 proc.) oraz z transportu, spedycji oraz logistyki (67 proc.).

Dla pracowników ważne jest to, że widać świadomość firm związaną z koniecznością szkolenia kadry i dostosowania ich umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Szkolenia z obsługi nowych systemów oraz maszyn planuje 47 proc. firm (wzrost o 4 pp. względem badania z listopada 2022 r.).

Blisko co czwarty pracodawca zamierza przekwalifikować osoby, które robot pozbawi pracy, ale jednocześnie co piąta firma póki co nie planuje takich działań, mimo że nie wyklucza ich w przyszłości. Zaledwie 3 proc. firm zakłada całkowity brak przygotowania kadry na wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji, a to o połowę mniej niż we wcześniejszym badaniu.

Pracownicy nie mają obaw, ale planują się szkolić

Według raportu World Economic Forum z 2020 r., już w 2025 r. automatyzacja będzie powodem likwidacji 85 mln etatów. Ta perspektywa zdaje się jednak nie wpływać na nastroje Polaków. Tylko co czwarty zatrudniony wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat miała miejsce przyspieszona automatyzacja lub robotyzacja w ich firmie (o 4 pp. mniej niż w poprzedniej edycji badania i o 7 pp. więcej niż rok wcześniej). Względny spokój pracowników nie oznacza jednak, że nie planują oni zdobywać nowych umiejętności i wiedzy - 51 proc. osób deklaruje, że planuje zdobywać nowe kompetencje, a tylko 27 proc. z nich nie ma takiego zamiaru.

– Zdecydowana większość pracujących Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku wprowadzania sztucznej inteligencji i automatyzacji w ich firmach. I zapewne spora część ma rację, zwłaszcza, że widać dużą skłonność do zdobywania nowych umiejętności. Na to właśnie muszą się nastawić pracownicy. Jeżeli będą w stanie się dostosować do zmieniającego się rynku pracy, z dużą pewnością na nim zostaną. Zwłaszcza, że rozwój sztucznej inteligencji idzie w parze z takimi trendami, jak m.in. starzenie się społeczeństwa, co powoduje, że każdego roku z rynku pracy zniknie nawet 140 tys. osób – podsumowuje Inglot.

