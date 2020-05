Pracownicy powoli odzyskują pewność siebie. Strach przed zwolnieniem maleje

Z badań GUS wynika, że w okresie II fazy odmrażania gospodarki wyraźnie spadł odsetek osób, które odczuwają duże lub wyraźne obawy o utratę pracy.

Pozytywne nastroje są widoczne, mimo, że badani są świadomi wzrostu bezrobocia w najbliższych miesiącach.

Zdaniem dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan, nie unikniemy recesji. Polacy będą powstrzymywać się przed robieniem dużych zakupów.

Badanie prowadzone w okresie 4-13 maja (II faza odmrażania) wskazuje, że choć nadal dominują pesymiści (saldo odpowiedzi na minusie: -30.1), jednak duży odsetek respondentów notuje poprawę nastroju (wzrost poziomu wskaźnika o 6,3 pkt proc.) w porównaniu do pierwszej połowy kwietnia. Co ważne, odbicie dotyczy zarówno wskaźnika bieżącego, jak i wyprzedzającego (badającego oczekiwania na przyszłość). Wskaźnik wyprzedzający wyniósł w maju -37,3 i stanowiło to poprawę salda o 10,4 pkt. proc. na przestrzeni miesiąca.

Dobrze nastroje widać też w aspektach zawodowych. Wyraźnie spada odsetek osób, które odczuwają duże (9,8 proc. pracujących) lub wyraźne (24,4 proc.) obawy o utratę pracy (odpowiednio 19 proc. oraz 29 proc. w czerwcu). Trend jest widoczny, mimo, że badani zdają sobie sprawę, że wzrost stopy bezrobocia jest nieunikniony (saldo 73,2).

- To zaburzenie postrzegania byłoby zgodne z naszą prognozą - z uwagi na okresy wypowiedzeń oraz warunki brzegowe związane z udzielanym wsparciem publicznym fala bezrobocia prawdopodobnie nadejdzie jesienią. Z tego względu widzimy relatywną poprawę w odniesieniu do finansów gospodarstw domowych, natomiast poczucie zagrożenia jest nadal wysokie: duże deklaruje 29,3 procent ankietowanych, średnie - 42,6 procent - mówi dr Sonia Buchholtz.

W jej opinii innym bardzo dobrym sygnałem dla naprawy gospodarki jest poprawiająca się ocena sytuacji epidemiologicznej.

- Aby skutecznie zachęcić konsumentów do spędzania czasu tak jak kiedyś (zbiorowo i towarzysko) i wydawania pieniędzy, potrzeba ogólnego przekonania, że już jesteśmy bezpieczni. Od tego przekonania zależeć będzie powrót turystyki, zwłaszcza miejskiej, uczestnictwa w sporcie, rekreacji i kulturze oraz powrót sektora gastronomicznego - naturalnie dla tych gospodarstw domowych, w których sytuacja finansowa nie uległa znacznemu pogorszeniu - komentuje Buchholtz.

Jednocześnie przyznaje, że respondenci ocenili sytuację indywidualną jako lepszą niż ogólnogospodarczą. To druga w przeważającej opinii ma się pogarszać. - W tym świetle typowe jest powstrzymanie się od dokonywania ważnych zakupów - co należy podkreślić, daje to jednak podstawy do realizacji samospełniającej przepowiedni pogłębiającej się recesji - studzi dobre nastroje.

