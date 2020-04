Praca zdalna stała się normą z dnia na dzień

Naukowcy odkryli, że kontakt wzrokowy i fizyczny związek z innym człowiekiem zwiększa zawartość dopaminy i zmniejsza poziom hormonu stresu – kortyzolu. Jej badania pokazują, że można nawet uspokoić kogoś, po prostu patrząc mu w oczy. Ponieważ obecnie świat działa zdalnie, nie jest zaskoczeniem, że ludzie dwa razy częściej korzystają z opcji wideo. Zaobserwowaliśmy również, że łączna liczba rozmów wideo w Teams wzrosła w marcu o ponad 1 tysiąc procent – czytamy w raporcie Microsoft w ramach World Trend Index.

Przyglądając się krajom o największej aktywności użytkowników Microsoft Teams, zauważył, że najczęściej z połączeń wideo korzystają Norwegowie i Holendrzy. Około 60 proc. ich spotkań w Microsoft Teams zawiera połączenie wideo. W Australii 57 proc. użytkowników korzysta z opcji wideo, a we Włoszech 53 proc. W Chile aż 52 proc. połączeń to połączenia wideo, w Szwajcarii 51 proc., a w Hiszpani 49 proc. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Szwecji wideo jest wykorzystywane w 47 proc przypadków, a w Meksyku i Stanach Zjednoczonych odpowiednio 41 proc. i 38 proc..

- Zainspirowały nas sposoby wykorzystania połączeń wideo przez naszych klientów. Na przykład w drugim szpitalu afiliowanym Uniwersytetu Medycznego Wenzhou, największym szpitalu w Wenzhou w Chinach, zastosowano Microsoft Teams, aby umożliwić personelowi medycznemu w części szpitala objętej kwarantanną komunikację z personelem niepodlegającym kwarantannie, co pozwala na bezpieczną koordynację opieki nad pacjentami przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa ich pracowników – pisze Microsoft w raporcie.

W miarę jak firmy przystosowują się do pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin, coraz więcej liderów wykorzystuje przestrzeń wirtualną do łączenia pracowników na dużą skalę. Do przestrzeni online przenoszą się także duże konferencje i wydarzenia.

- Widzimy również, że więcej osób korzysta z możliwości nagrywania spotkań. Nauczyciele nagrywają lekcję dla studentów lub pracownicy nagrywają spotkania dla zaproszonego kolegi, aby mógł obejrzeć je później – pisze Microsoft.

W związku z przenoszeniem się klientów na wydarzenia w trybie online, w ciągu ostatniego miesiąca liczba streamowanych wideo w Teams wzrosła ponad pięciokrotnie, a w ciągu minuty przesłano setki godzin wideo.

Firma Nuance, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwiązywania najtrudniejszych problemów na świecie z dziedziny opieki zdrowotnej, usług finansowych, telekomunikacji, administracji rządowej i handlu detalicznego, w ciągu kilku dni zorganizowała wirtualną globalną konferencję badawczo-rozwojową, która początkowo miała odbyć się w Montrealu. W poprzednim roku firma Nuance wydała na konferencję około 700 tys. USD, a w tym roku koszt był bliski zeru, bez wpływu na emisję dwutlenku węgla wynikającą z globalnych podróży – czytamy w raporcie.

Bardziej elastyczny harmonogram pracy

Jak wynika z badania, produktywność jest inna dla każdego. Tak zwane skowronki są bardziej produktywne rano, podczas gdy nocne sowy są bardziej kreatywne i skoncentrowane wieczorem.

- Nasze dane pokazują, że bardziej elastyczny dzień pracy stworzony przez pracę zdalną pozwala ludziom pracować wtedy, kiedy jest to dla nich najbardziej odpowiednie – wnioskują autorzy raportu.

Od 1 do 31 marca średni czas pomiędzy pierwszym a ostatnim użyciem Teamsów każdego dnia zwiększył się o ponad jedną godzinę. Dane te nie muszą oznaczać, że ludzie pracują więcej godzin dziennie, a raczej, że rozbijają dzień w sposób, który działa na ich osobistą produktywność lub stwarza miejsce na obowiązki poza pracą – wynika z raportu.

Jak wnioskują autorzy raportu najbardziej dotknięte pandemią kraje i branże częściej korzystają z urządzeń mobilnych, aby łączyć się ze swoimi zespołami

- Dzięki temu, że ogromna liczba użytkowników w ponad 175 krajach korzysta z oferty edukacyjnej, zaobserwowaliśmy duży wzrost wykorzystania Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych wśród klientów z sektora szkolnictwa wyższego oraz podstawowego i średniego (K-12). Zauważyliśmy również znaczny wzrost liczby klientów z sektora publicznego - czytamy.

Zaangażowanie podczas pracy na Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych gwałtownie wzrosło w kilku regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym w Niderlandach, Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Firma podkreśla, że obecna sytuacja zmieni sposób naszej pracy i współpracy na zawsze.

- Trendy wynikające z danych i rozmów przeprowadzonych z naszymi klientami pokazują nam, że świat zdaje sobie sprawę z tego, że możemy skutecznie łączyć się na odległość w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy – pisze Microsoft.

Na przykład, mimo że niektórzy pracownicy wracają do pracy, każdego dnia w Chinach jest ponad dwa razy więcej nowych użytkowników Microsoft Teams niż pod koniec stycznia. Liczba codziennie aktywnych użytkowników Teamsów w Chinach również rośnie z tygodnia na tydzień – wynika z raportu.