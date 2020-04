Powrót do pracy w dobie COVID-19. ZPP sugeruje, jak powinien wyglądać w handlu detalicznym

Działania w ramach pierwszego etapu powinny być podjęte natychmiast - w okresie do osiągnięcia szczytowej liczby zachorowań. Zdaniem ZPP jednym z nich musi być zniesienie zakazu handlu w niedziele.

- Celem tego działania jest rozładowanie ruchu w sklepach i zwiększenie przepustowości placówek

handlowych. Szczególnie w okresie zagrożenia epidemiologicznego i w obliczu wprowadzanych ograniczeń i restrykcji, zasadne jest dopuszczenie handlu przez 7 dni w tygodniu, tak by możliwe było

zminimalizowanie liczby klientów przebywających w sklepach jednocześnie - argumentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Znieść należy też ograniczenia w otwieraniu marketów budowlanych oraz innego rodzaju sklepów, w tym tych znajdujących się w galeriach handlowych. Tu ZPP zaznacza, że konsekwentnie stoi na stanowisku, iż polskiej gospodarki nie stać na przedłużający się lockdown, dodając, że nawet najlepsze rozwiązania antykryzysowe nie złagodzą kryzysu, jeśli nie wrócimy do pracy.

Kolejną rzeczą do zrobienia "na już" jest zmniejszenie obostrzeń w zakresie handlu online. Związek widzi w tym szansę na zredukowanie zagrożenia epidemiologicznego w placówkach handlowych. Obecnie sprzedaż niektórych produktów przez internet jest zakazana. Według ZPP należy znieść wszelkiego rodzaju obostrzenia w zakresie handlu online wykraczające poza regulacje obowiązujące placówki stacjonarne.

Związek uważa, że aktualnie obowiązujący limit osób przebywających w sklepie nie jest adekwatny dla niektórych, zwłaszcza większych, placówek handlowych, dlatego trzeba wprowadzić nowy.

- W małych sklepach (o powierzchni do 100 metrów kwadratowych) ograniczenie powinno wynosić, analogicznie do stanu obecnego, 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. W przypadku targowisk, limit powinien wynosić 3 osoby na jedno stanowisko handlowe. Wobec większych placówek, niezasadne jest utrzymywanie limitu uzależnionego od liczby kas. W przypadku sklepów o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych, jednocześnie w placówce powinna przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni - sugeruje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Należy wprowadzić obowiązkowe, co najmniej dwumetrowe odstępy między osobami oczekującymi w kolejce do kas, zapewnić dostępność masek lub przyłbic, a także płynów dezynfekujących i rękawiczek dla personelu. Obowiązkowa powinna być też dezynfekcja rąk (zapewnienie płynów) i zakładanie zapewnionych przez sklep jednorazowych rękawiczek foliowych (ewentualnie torebek foliowych) przez klientów przed wejściem do sklepu.

- Dezynfekcja wózków i koszyków sklepowych po każdym użyciu, dezynfekcja wszelkiego rodzaju poręczy, uchwytów, barierek, wag, taśm przy kasach, a także terminali płatniczych przeprowadzana kilka razy dziennie, zgodnie z opracowanym przez placówkę planem. Częstsza dezynfekcja i sprzątanie toalet w galeriach handlowych - wymienia ZPP.

Związek uważa wreszcie, że zmienić należy „godziny dla seniora" - na dwie pierwsze godziny otwarcia sklepów i ograniczenie ich wyłącznie do sklepów spożywczych.

- Celem „godzin dla seniora" jest ograniczenie ekspozycji osób starszych na ryzyko związane z robieniem najpotrzebniejszych zakupów. Jednocześnie, „godziny" obowiązują we wszystkich placówkach handlowych - również tych odwiedzanych przez osoby starsze relatywnie rzadko. Wobec tego uzasadnione wydaje się być ograniczenie ich obowiązywania wyłącznie do placówek najpilniejszej potrzeby, czyli sklepów spożywczych, tak by umożliwić starszym osobom bezpieczne robienie zakupów niezbędnych do życia - zwraca uwagę związek.

Podkreśla także, że obostrzenia obowiązujące w godzinach od 10.00 do 12.00 powodują istotną dezorganizację w placówkach handlowych.

Co w drugim i trzecim etapie?

Działania do podjęcia w okresie po co najmniej 10 dniach konsekwentnego spadku liczby zachorowań to etap II. Według ZPP utrzymane powinny być wówczas ustalone w ramach etapu I rygory sanitarne przy jednoczesnym zwiększeniu limitu osób przebywających jednocześnie w sklepie.

- Po przekroczeniu kulminacyjnego punktu epidemii zasadne wydaje się być utrzymanie ścisłej dyscypliny sanitarnej, a jednocześnie luzowanie restrykcji odnoszących się do maksymalnej liczby klientów przebywających w sklepie. W tym okresie godne rozważenia byłoby podwojenie limitów - 6 osób na jedno stanowisko kasowe w sklepach mniejszych, i na jedno stanowisko handlowe na targowiskach, 2 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni w sklepach większych - wskazuje związek.

W tym okresie seniorzy powinni mieć do dyspozycji dla siebie już tylko jedną godzinę - pierwszą godzinę otwarcia sklepu w danym dniu.

Etap nr 3 objąć miałby działania do podjęcia w momencie „wygaszenia" epidemii. Wtedy pojawi się zdaniem ZPP odpowiedni moment na zniesienie limitu osób przebywających jednocześnie w sklepie i zniesienie „godzin dla seniora". Związek rekomenduje jednak, aby w dalszym ciągu utrzymywać określone procedury sanitarne w zakresie dezynfekcji powierzchni wspólnych.