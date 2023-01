Polskie firmy zaczynają zwalniać. Ten kryzys "będzie inny niż poprzednie"

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na pierwszy kwartał 2023 roku wynosi -2 proc. To oznacza, że w pierwszych trzech miesiącach roku możemy się spodziewać większej liczby zwolnień. Podobne negatywne nastroje występowały w 2013 roku.

Czy to oznacza, że 2023 rok upłynie pod znakiem zwolnień grupowych?

Wynik prognozowany na pierwszy kwartał tego roku jest niższy o 2 punkty procentowe od prognozy deklarowanej na poprzedni kwartał. Co więcej, spodziewana prognoza jest niższa o 25 punktów procentowych w porównaniu do wskaźnika z I kwartału 2022 roku. Oznacza to, że jeszcze rok temu kandydaci mogli liczyć na wiele ofert, a organizacje prężnie powiększały swoje zespoły.

Z opublikowanego na początku roku raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektywy Zatrudnienia dla I kwartału 2023 roku" wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr na najbliższy kwartał, wynosi -2 proc. W praktyce oznacza to redukcję etatów.

Inflacja i w jej konsekwencji wzrost cen, wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i spadająca liczba zamówień to największe obawy i wyzwania, przed jakimi stać będą przedsiębiorcy w 2023 roku.

- Z naszego ostatniego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że ponad połowa, bo 53 proc. przedsiębiorców boi się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa w 2023 roku będzie gorsza niż w 2022 roku. To wzrost o 11 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania, która miała miejsce w lutym 2022 r. Pracodawcy zapytani o główne obawy i wyzwania, z jakimi będą musieli mierzyć się w 2023 roku, na pierwszym miejscu wskazują inflację i związany z tym wzrost cen – uważa tak co czwarta firma. Na drugim miejscu wymieniane są wyższe koszty prowadzenia działalności (20 proc.), a na trzecim spadająca liczba zamówień (10 proc.) - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

53 proc. przedsiębiorców boi się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa w 2023 roku będzie gorsza niż w 2022 roku (fot. Adam Borkowski/Unsplash)

Niepewna sytuacja gospodarcza mocno przekłada się na plany pracodawców związane z rekrutacjami i zwolnieniami. Potwierdzają to różne badania planów pracodawców.

Zwolnienia będą - to pewne. Pracodawcy jednak traktują je jako ostateczność

Ze wspomnianego Barometru ManpowerGroup wynika, że w najbliższych trzech miesiącach nowe rekrutacje planuje 24 proc. badanych. 25 proc. deklaruje konieczność zwolnień. 48 proc. polskich organizacji nie chce niczego zmieniać, 3 proc. firm nie zna planów zatrudnienia na nadchodzący czas.

Nieco inne dane płyną z 46. edycji badania "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z GfK. Wynika z nich, że zdecydowana większość pracodawców w skali kraju (74 proc.) w najbliższych miesiącach planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie. Zwiększenie zatrudnienia w nowym roku prognozuje 16 proc. firm (wynik o 9 pkt. proc. gorszy niż w poprzedniej edycji badania i o połowę niższy niż w grudniu 2021 roku). Przybywa natomiast firm, które w najbliższych miesiącach będą redukować zatrudnienie (7 proc., wzrost o 3 pkt. proc. w ciągu pół roku).

Jak wyjaśnia Krzysztof Inglot, firmy będą traktować zwolnienia jako ostateczność.

- Firmy, po doświadczeniach pandemii, mają świadomość, że zwolnienie pracownika to ostateczność. Branże, które w pandemii zdecydowały się na ten krok, później miały problemy ze znalezieniem nowej kadry. Stąd zwolnienia będą się zdarzały, ale nie będą nagminne. Z naszego raportu wynika, że 42 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać poziom zatrudnienia. Zwiększanie i redukcję liczby etatów zakłada taki sam odsetek, bo po 22 proc. przedsiębiorców. To oznacza, że nawet jeżeli ktoś straci pracę, będzie mógł łatwo znaleźć nową - wyjaśnia Inglot.

Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w Erbudzie, dodaje jeszcze jedno.

- Zwalniać trzeba z głową.W branżach wrażliwych, gdzie zdobycie specjalisty jest bardzo trudne, trzeba ocenić, czy koszty zwolnienia, odprawy, a potem znalezienia, wyszkolenia i wdrożenia nowego pracownika, kiedy kryzys już minie, nie będą wyższe niż „przezimowanie" pracownika, którego już mamy na pokładzie. Oczywiście do tego trzeba mieć zasoby, a zdaję sobie sprawę, że niektóre branże – na przykład motoryzacyjna, hotelarska czy kina – lecą na oparach - zauważa Dagmara Sobolewska.

Jedną z branż, która w znaczny sposób odczuwa skutki wzrostu kosztów prowadzenia działaności i zachwianych łańcuchów dostaw, jest branża motoryzacyjna.

- W branży motoryzacyjnej sytuacja jest niezwykle dynamiczna i nikt nie wie, co przyniosą najbliższe miesiące - zauważa Teresa Sielawa, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive Poland. - Uważam jednak, że pracodawcy nie powinni szukać oszczędności w cięciach personalnych. To ostateczność. Dzisiaj nastał czas rozwijania kompetencji tych osób, które już z nami pracują. Szukania miejsc, w których mogłyby nauczyć się nowych umiejętności i wspierać organizację w innych, zupełnie nowych zakresach. Szukajmy oszczędności w automatyzacji procesów, we wdrażaniu zasad lean managementu nie tylko w obszarze produkcji.

Spowolnienie procesów rekrutacji czy zwolnienia są normalnym mechanizmem rynkowym (fot. Shutterstock)

Zwolnienia w czasach kryzysu to normalny proces rynkowy

Obecnie z problemami zmaga się większość firm działających w różnych branżach. Największy kryzys dotyka jednak firmy produkcyjne, szczególnie te związane z budownictwem, produkcją pojazdów i ich części, a także produkcję spożywczą.

- Z pewnością obecna sytuacja gospodarcza będzie miała odzwierciedlenie w liczbie zwolnień pracowników (już to obserwujemy na rynku w 2022 roku) czy ostrożniejszym zatrudnianiu nowych pracowników - zauważa Konrad Policewicz, dyrektor departamentu relacji pracowniczych i kultury organizacji w mBanku.

Dagmara Sobolewska tłumaczy, że spowolnienie procesów rekrutacji czy zwolnienia są normalnym mechanizmem rynkowym, szczególnie w czasach kryzysu.

- Jeśli gospodarka hamuje, wówczas firmy szukają oszczędności, a jednym ze sposobów jest redukcja zatrudnienia. To oczywiście zależne od branży – jeśli ta się kurczy, spadają przychody i liczba zamówień, wówczas pracodawcy najpierw zamrażają rekrutacje, potem robią przegląd kadry, przesuwają pracowników w obrębie organizacji, na końcu zwalniają - wyjaśnia.

Sytuacja, z jaką zaczynamy mieć na rynku pracy do czynienia, zdaniem analityków przypomina kryzys z roku 2013.

- Podobnie negatywne nastroje obserwowaliśmy w 2013 roku w trakcie kryzysu gospodarczego w Polsce. Możemy zatem powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy w Polsce uległa pogorszeniu, ale jednocześnie wciąż mamy do czynienia z dużym niedoborem talentów w wielu obszarach. To sprawia, że firmy wciąż będą zabiegać o wykwalifikowanych specjalistów, jednak nie spodziewałbym się w najbliższym czasie znacznego wzrostu zatrudnienia - zauważa Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

Kryzys 2023 będzie miał jednak inny charakter.

- Ten kryzys na rynku pracy będzie inny niż poprzednie. Przede wszystkim od lat mieliśmy rynek pracownika, brak rąk do pracy, rekordowo niskie bezrobocie. Raczej nie czekają nas upadki z hukiem całych gałęzi przemysłu czy segmentów rynku i idące za tym bezrobocie strukturalne - zauważa Dagmara Sobolewska.

Konrad Policewicz zauważa jeszcze jedną charakterystyczna dla obecnej sytuacji kwestię.

- Liczba ofert pracy może zmaleć, ale w naszej ocenie nieznacznie. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która według mnie ma szansę się wydarzyć i będzie korzystna z punktu widzenia pracodawcy, to szybsze znajdowanie pracowników na wakaty, które do tej pory było ciężko wypełnić. Zatrudnianie osób o kompetencjach, których poszukujemy, będzie wciąż dużym wyzwaniem, ale być może w 2023 roku uda się to zrobić szybciej niż w trakcie ostatnich 2 lat - wyjaśnia.

Zwolnienia grupowe dotykają cały świat i wszystkie branże

Problem zwolnień dotyka całego świata. Nie tak dawno pisaliśmy o planach Microsoftu, który jak podała agencja Reuters, planuje zlikwidować tysiące miejsc pracy. Microsoft planuje zwolnić 5 proc. siły roboczej, czyli około 11 000 osób, a przyszłe rekrutacje ograniczyć nawet o 1/3.

O masowych zwolnieniach w Twitterze jest głośno od kilkunastu tygodni i wiele wskazuje, że głośno będzie jeszcze jakiś czas - przez toczące się sprawy sądowe.

O zwolnieniu 18 tys. pracowników poinformował Amazon. Salesforce zamierza zwolnić około 10 proc. personelu

Pod koniec 2022 roku głośno było o zwolnieniach w starachowickich zakładach koncernu motoryzacyjnego MAN.

Spadek sprzedaży spowodował, że firma podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia o 860 miejsc pracy.

Po długich negocjacjach udało się porozumieć z częścią organizacji związkowych. W ramach uzgodnień firma zaoferowała prawie wszystkim pracownikom dotkniętym restrukturyzacją alternatywne miejsca pracy w ramach Grupy MAN lub w firmach zewnętrznych w regionie, takich jak Grupa PKC. Ponadto osiągnięto dalsze porozumienia w sprawie premii relokacyjnych i kompleksowych odpraw.

O zwolnieniach grupowych w połowie stycznia poinformowała także wałbrzyska fabryka "Porcelana Krzysztof". Firma z powodu cen gazu ogłosiła upadłość. Zwolnienia grupowe mają objąć 70 osób.

To nie koniec problemów na rynku pracy w Wałbrzychu. Jak informuje portal walbrzych.naszemiasto. pl, do Powiatowego Urzędu Pracy trafiło przesłane przez firmę Cersanit zawiadomienie o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych. - Obejmą one ogółem 230 pracowników zatrudnionych w zakładach w Wałbrzychu, Opocznie, Krasnymstawie i Kielcach. Pracodawca nie wskazuje, ilu konkretnie pracowników zostanie zwolnionych w każdym z tych miejsc - mówi cytowana przez portal Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

