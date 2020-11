Polacy obawiają się lockdownu i kryzysu. Strach o utratę pracy nasila się

Co piąty Polak, ze względu na panującą aktualnie pandemię, obawia się utraty pracy. Połowa z tych osób jako potencjalne powody zwolnienia wskazuje kolejny lockdown i związane z nim obostrzenia oraz przedłużający się kryzys gospodarczy. Podium obaw domyka brak umowy o pracę - wynika z badania zleconego przez Personnel Service.

Jak wynika z badania zleconego przez Personnel Service, na pierwszym i drugim miejscu powodów nasilających obawy o utratę pracy Polacy wskazują ponowne zamknięcie gospodarki oraz przedłużający się kryzys gospodarczy. Obie odpowiedzi uzyskały po 51 proc. wskazań. Na trzecim miejscu, 22 proc. osób wskazuje brak umowy o pracę.

Największą niepewność odczuwają zatrudnieni na umowę o dzieło (57 proc.) oraz młode w wieku 18-24 lata (28 proc.). Warto podkreślić, że obawy związane z brakiem umowy o pracę dotyczą przede wszystkim kobiet. Jest ich prawie dwa razy więcej (28 proc.) niż obawiających się o utratę pracy z tego powodu mężczyzn (15 proc.).

Co piąty Polak, w grupie respondentów zaniepokojonych potencjalnym zwolnieniem, obawia się utraty pracy z powodu braku finansowej pomocy od państwa. Kolejnym powodem do niepokoju jest ryzyko zwolnienia w związku z zakończeniem okresu ochronnego dla pracowników firm korzystających z tarczy antykryzysowej. Ta obawa dotyczy 13 proc. osób.

- Największe obawy o utratę pracy z powodu zamknięcia gospodarki mają osoby w wieku 18-24 i 35-44 lata. Najmniej skutków zamknięcia gospodarki obawiają się osoby w wieku 45-54 lata, co może wynikać z ich ugruntowanej pozycji na rynku pracy. Wzrost niepewności widać u osób zatrudnionych na umowę o dzieło, która jest najłatwiejsza do rozwiązania. Natomiast najbardziej o swój los boją się prowadzący własną działalność gospodarczą. W przypadku narodowej kwarantanny ich sytuacja będzie najgorsza. W ocenie już 4 na 5 przedsiębiorców bojących się utraty pracy, kolejny lockdown może ich wykończyć - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Najmniejszy odsetek badanych boi się utraty pracy z powodu wieku (8 proc.) oraz niewystarczających kompetencji (7 proc.). Demografia jest czynnikiem, który wywołuje obawy przede wszystkim u osób po 55 roku życia.

Natomiast niewystarczające kompetencje, jako przyczynę ewentualnego zwolnienia, wskazują najczęściej uczniowie i studenci (23 proc.) oraz osoby pracujące na umowę zlecenie (33 proc.).

Nerwowe półrocze na rynku pracy

Pierwsza fala koronawirusa i wywołane przez nią skutki nie odcisnęły tak mocnego piętna na polskiej gospodarce, jak w innych państwach. Mimo to i tak redukcję zatrudnienia w swoim miejscu pracy zauważyło 14 proc. Polaków. Taki fakt odnotowała co piąta osoba w wieku 25-34 lata i jedynie co dziesiąta powyżej 55 roku życia. Ponad połowa Polaków twierdzi natomiast, że od czasu rozpoczęcia pandemii w ich firmach nikt nie stracił pracy.

- Niestety w ostatnim czasie ponownie rośnie liczba zakażeń. Wprowadzanych jest coraz więcej restrykcji, a warto podkreślić, że nie jesteśmy jeszcze w szczycie pandemii. Polakom towarzyszy niepewność o to, jak rozwinie się obecna sytuacja, a co za tym idzie, jak negatywne skutki COVID-19 odbiją się na ich miejscach pracy w najbliższych miesiącach. Najbardziej nerwowe będzie najbliższe pół roku - ocenia Krzysztof Inglot.

Już 34 proc. spośród osób obawiających się zwolnienia jest zdania, że utrata pracy jest najbardziej prawdopodobna jeszcze przed końcem bieżącego roku. Z kolei dla 25 proc. z nich newralgicznym okresem będzie pierwszy kwartał 2021 roku. Zwolnienia w drugim kwartale boi się 6 proc., a po czerwcu przyszłego roku niepokój spada prawie do zera. Obawy wyraża tylko 3 proc. osób.

Patrząc na poszczególne grupy wiekowe, w bieżącym roku najbardziej zagrożone są posady osób 25-34-letnich (48 proc. wskazań w tej grupie), a na początku 2021 roku największa niepewność dotyczy pracowników w średnim wieku 35-44 lata (41 proc.).

- Czeka nas nerwowe pół roku, w trakcie którego sytuacja finansowa wielu ludzi będzie zależała od stopnia nasilenia się pandemii i rządowych restrykcji z tym związanych. W najbliższych miesiącach najmocniej zagrożone wydają się osoby 25-34-letnie, z umowami o dzieło i zlecenie. Pracownicy do 26 roku życia, dzięki przysługującym ulgom, są tańsi co w dobie kryzysu daje im przewagę. Są też bardziej elastyczni i chętniej godzą się np. na zmniejszenie liczby godzin lub pensji. Pracownicy, którzy przekroczyli granicę 26 lat, znacznie częściej mają umowy o pracę, tym samym ich ewentualne zwolnienie jest trudniejsze niż osób młodych i w razie przeciągającego się kryzysy gospodarczego, nastąpi później. Niemniej ich obawy są całkiem spore i oczywiście uzasadnione - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Łatwo nie będzie

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że nie sprzyja nam roczna koniunktura i sezonowość. Pierwszy lockdown miał miejsce na wiosnę, z kolei moment rozmrażania gospodarki przypadł na okres wakacyjny, kiedy mamy wzrost na rynku pracy. Pomogło to niewątpliwie wyjść z lockdownu. W tej chwili wchodzimy w okres zimowy, który jest czasem wygasania gospodarki - część prac sezonowych jest zamrażana, np. w budowlance czy turystyce.

- Nakłada nam się na to recesja i drugi lockdown. Również proces odmrażania gospodarki nie będzie następował w okresie popytu, ale w czasie, kiedy popyt ten jest ograniczany. Może to wywołać negatywne reperkusje - dodaje Kubisiak.

Pozytywny jest natomiast fakt, że mimo wszystko wchodzimy w ten drugi lockdown z relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy.

- Popyt w dużej mierze został odbudowany w okresie wakacyjnym i wczesnojesiennym. Wrześniowe dane GUS pokazują, że liczba ofert pracy była porównywalna do tej sprzed roku. Bezrobocie jest wyższe niż na początku roku, ale jest na niższym poziomie niż się spodziewaliśmy. Drugi lockdown byłby dużo bardziej bolesny, gdyby nasza sytuacja była tak trudna jak np. we Francji, Hiszpanii, Grecji czy we Włoszech, gdzie poziom bezrobocia jest na wysokim poziomie - ocenia Andrzej Kubisiak.

Czy będzie fala zwolnień? Zdaniem eksperta PIE musimy rozpatrywać taki scenariusz. Trudno zakładać, żeby lockdown, nawet częściowy, odbył się bez reperkusji.

- Widzieliśmy, ile środków zostało wiosną przeznaczonych na ratowanie miejsc pracy, a mimo tego nie obyło się bez zwolnień. Bezrobocie wzrosło, a część osób wypadła z rynku pracy i zasiliła grupę biernych zawodowo - podkreśla Kubisiak.