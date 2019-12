Polacy nie boją się robotyzacji. Nie znają skali zagrożenia?

Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną i outsourcingową Devire.

Według niej, choć automatyzacja i robotyzacja są uważane za korzystne zjawisko, to nie wolno ignorować faktu, że w krótkim terminie mogą wywołać poważną destabilizację rynku pracy. Z dużym problemem tego typu już dziś boryka się Korea Południowa, w której zdecydowano się na zmianę przepisów opodatkowania robotów przemysłowych, aby zniechęcić przedsiębiorców do dalszej automatyzacji.

Korea należy jednak do ścisłej czołówki krajów, w których wdrożono już roboty przemysłowe - na 10 tys. miejscy pracy przypada aż 631 robotów (dane Międzynarodowej Federacja Robotyki – IFR). Dla porównania, w Polsce w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 42 / 10 000.

Niski poziom robotyzacji jest pochodną zarówno struktury gospodarki (z relatywnie małym udziałem w Polsce przemysłu produkcji samochodów) i niższej płacy, która jest konkurencyjna do inwestycji w robotyzację.

- Z drugiej strony coraz częściej widzimy jak zmienia się rynek pracy, szczególnie w przypadku tzw. „niebieskich kołnierzyków” - mówi Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający Devire. - Ale nie demonizowałbym jednak tego zjawiska, a wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata to czas współpracy maszyn i ludzi w miejscu pracy, czyli wdrażania cobotów (małych, mobilnych robotów do prostego programowania).

Jak zaznacza, robotyzacja i automatyzacja wiąże się również z nowymi stanowiskami i możliwościami zawodowymi.

Z badania wynika, że największe obawy przed technologicznym bezrobociem deklarują w Polsce pracownicy branży ubezpieczeniowej - przeszło co trzeci uczestnik badania. Na drugim miejscu znajduje się sektor usług dla biznesu, który w ostatnich latach przeżywa intensywny rozkwit oraz bankowość - mocno doświadczona konsolidacją, redukcją wakatów, ale również automatyzacją procesów.

Devire stawia końcowy wniosek, że Polacy nie boją się robotyzacji m.in. dlatego, że zbyt niska jest świadomość tego zagadnienia. Ale nie wolno też zapominać, że jeszcze 5 lat temu wiele z zawodów nie istniało. Nowe profesje będą pojawiać się coraz częściej, a dawniejsze znikać lub przesuwać się w stronę innych kompetencji.