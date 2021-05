Ostre cięcia w branży beauty. Będą zwolnienia

Z badania UCE Research i Syno Poland wynika, że w związku z pandemią i jej skutkami 24 proc. pracodawców z branży beauty (m.in. salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne) zamierza zredukować personel. Prawie 27 proc. firm z tej grupy planuje zwolnić ponad 60 proc. kadr. Blisko połowa nie zakłada takiego rozwiązania. To nie wszytko. Eksperci alarmują, że zwolnione osoby będą miały spore problemy ze znalezieniem nowej pracy. Konsekwencją niewystarczającego wsparcia będzie lawina upadłości.





Badanie przeprowadzone na grupie blisko 900 przedsiębiorców działających w branży beauty pokazuje skalę wpływu pandemii koronawirusa na ten sektor.

24 proc. pracodawców zamierza w najbliższym czasie zwolnić cześć swoich pracowników. Ponad 48 proc. nie planuje tego robić, a nieco ponad 27 proc. nie podjęło jeszcze decyzji o ewentualnych zwolnieniach.

Michał Łenczynski, lider grupy wsparcia Beauty Razem podkreśla, że obecnie firmy prowadzone są w poczuciu skrajnej niepewności. Dodaje, że okres pomiędzy lockdownami nie był łatwy dla branży, a w najlepszych miesiącach obroty były niższe o 30 proc. od tych sprzed pandemii.

- Jeżeli dojdzie do przewidywanych redukcji kadr, to duża ilość zwolnionych osób będzie miała poważne problemy ze znalezieniem pracy przynajmniej do końca roku. Przecież cała branża przeżywa teraz stagnację – komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Wśród uczestników badania deklarujących redukcję zatrudnienia prawie 27 proc. (26,8) planuje zwolnić ponad 60 proc. kadr. W drugiej kolejności wskazują zakres do 10 proc. zespołu. Tak zapowiada 20,1 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu jest przedział 50-60 proc., który podaje 18,2 proc. przedsiębiorców.

- To dramatyczne statystyki nie tylko dla pracowników. Stanowią również zapowiedź upadłości wielu firm. W wypadku redukcji zatrudnienia przedsiębiorcy będą musieli zwrócić środki pomocowe, które spożytkowali na walkę o przetrwanie, gdy jeszcze nie spodziewali się drugiego lockdownu. To oczywiste, że część salonów wycofa się z rynku. Cała branża poniosła dotkliwą stratę. Szacujemy, że w samym kwietniu 2021 roku wyniosła ona 4 mld zł – wyjaśnia Michał Łenczynski.

fot. mat. pras.

Bez pomocy może być ciężko

W ocenie analityków UCE Research zapowiadane przez firmy redukcje na poziomie większym niż 60 proc. najdobitniej świadczą o tym, jak duże straty poniosła branża. Do niedawna każdy kolejny tydzień lockdownu pogłębiał zapaść. Zdaniem Krzysztofa Zycha rząd powinien przygotować dodatkowy plan pomocowy dla tych przedsiębiorców, którzy muszą zwalniać pracowników.

- Warto zliberalizować obecną Tarczę 9.0 o zniesienie wymogu identyfikacji PKD przez REGON. Powinna przecież liczyć się realnie prowadzona działalność. Trzeba włączyć PKD dostawców hurtowych. Jak najszybciej konieczna jest aktualizacja regulaminu umorzenia PFR 1.0 o obiecane zamknięte PKD. W najbliższej przyszłości powinny rozpocząć się prace nad PFR 3.0 – wylicza Michał Łenczyński.

Na brak pomocy zwraca uwagę również Alicja Fedyk, właścicielka salonu kosmetycznego 36. w Rudzie Śląskiej.

- Branża beauty obrywa kolejna raz. Przykre jest to, że nie mam żadnego wsparcia. Kiedy prowadzi się salon kosmetyczny i nie jest się właścicielem lokalu, tylko się go wynajmuje, sytuacja jest tragiczna. Właściciele nie zawsze chcą zmniejszyć opłaty, za media i pozostałe rzeczy należy zapłacić. To jest dodatkowe obciążenie i wpędzenie nas w jeszcze większe kłopoty.

Jak wyjaśnia, w tej chwili nie zamierza zwalniać zatrudnionych osób, choć kolejne ewentualne zamknięcia i brak wyraźnej pomocy mogą zmienić tę sytuację.

- Nie ma wielu pracowników. Dziewczyny są świadome sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bardzo im zależy, by salonu nie zamykać, zgadzają się na obniżenie wynagrodzenia. Wszyscy liczymy, że "zrobi się lepiej". Natomiast jeśli nic się nie zmieni, nasi klienci nie wrócą do nas i nas nie wesprą - jest takie zagrożenie. To jednak ostateczność - dodaje.

fot. Pixabay

Pod koniec marca uwagę na potrzebę większego wsparcia dla branży beauty zwracał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Podobnie jak Michał Łenczyński wskazywał na niezbędne zmiany w zakresie kodów PKD.

W opinii Rzecznika MŚP przy uwzględnianiu kodów PKD w mechanizmach pomocowych funkcjonujących w branży fryzjerskiej i pokrewnych "nie można zapomnieć o przedsiębiorcach, którzy, choć nie świadczą usług fryzjerskich czy kosmetycznych, to są z tymi usługami ściśle powiązani". To np. sprzedawcy produktów używanych przez zakłady fryzjerskie, m.in. farb do włosów.

W ocenie Abramowicza w tarczach powinny być wymienione kody: 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (sprzedaż kosmetyków w salonach); 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (sprzedaż kosmetyków w salonach); 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (sprzedaż kosmetyków w salonach; ściśle powiązany łańcuch dostaw); 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (sprzedaż kosmetyków w salonach; ściśle powiązany łańcuch dostaw).