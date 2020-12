Orange zmienia plany. W 2021 r. z firmą pożegna się 920 pracowników

Firma Orange Polska osiągnęła ostateczne porozumienie ze związkami zawodowymi w kwestii zwolnień i podwyżek.

Redukcja zatrudnienia w Orange Polska została przesunięta na 2021 r. (Fot. Shutterstock)

Zwolnienia grupowe spółka Orange Polska planowała już w 2019 roku. Pandemia pokrzyżowała jednak plany. Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, redukcja zatrudnienia została przesunięta na 2021 r. Wcześniej zakładano, że w 2020 r. nastąpią zwolnienia o 200 etatów, a w 2021 r. o 850. Według nowych ustaleń, w 2021 r. całkowita liczba likwidowanych etatów wyniesie 920 – mniej niż pierwotnie zakładano. Co istotne, redukcja nie obejmuje pracowników odchodzących na własne życzenie.

Zmieniły się również ustalenia dotyczące podwyżek. Zgodnie z nowym planem w 2020 r. podwyżka wyniesie 1 proc., zaś w 2021 r. pozostanie na poziomie 3,5 proc. Zmiana ta ma częściowo zrekompensować negatywny wpływ pandemii COVID-19 na cele biznesowe firmy.

W grudniu 2020 r. Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” poinformowała także o zmianach w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najważniejsze ustalenia, które wejdą z dniem 1 stycznia 2021 roku to świadczenie urlopowe dla pracowników (dodatek do urlopu), które będzie przysługiwało raz w roku kalendarzowym oraz świadczenie wakacyjne dla dzieci (dodatek wakacyjny), które również można otrzymać raz w roku kalendarzowym. Pracownicy będą mogli również wziąć nieoprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe – okres spłaty do 50 miesięcy.

To kolejne tegoroczne porozumienie ze związkami. Na początku czerwca zarząd podpisał ze związkami porozumienie w sprawie zmian w układzie zbiorowym pracy. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami pracownikom przysługiwały nagrody jubileuszowe z tytułu długoletniej pracy.

- Według nowych uzgodnionych zapisów obecny system nagród jubileuszowych przestanie istnieć od kwietnia 2021 roku. Jednocześnie, w okresie kwiecień - grudzień 2021 pracownikom, którzy osiągną staż w przedziale 15–30 lat otrzymają jednorazową nagrodę jubileuszową w określonej kwotowo wysokości zależnej od stażu pracy - informowała wówczas spółka.

