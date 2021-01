Odbicie jest silne, ale czy trwałe? Ekspert Pracodawców RP o najnowszych danych ZUS

Według danych ZUS liczba Polaków ubezpieczonych zdrowotnie w październiku i listopadzie wzrosła po 7 miesiącach ciągłych spadków. Łącznie odbicie wyniosło 176 tys. osób (64 proc. pandemicznego spadku). Wiadomość jest dobra, ale nie wiadomo jeszcze, czy wzrost będzie trwały - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

KO

KO • 5 sty 2021 20:59





Dr Sławomir Dudek jest głównym ekonomistą Pracodawców RP (fot.pracodawcyrp.pl)

REKLAMA

Dane nie pokazują istotnego, powtórnego załamania w IV kwartale po wprowadzeniu ponownego lockdownu, choć ryzyko jest nadal w szarej strefie, małych firmach i branżach usługowych.

Rok 2020 zakończyliśmy z liczbą pracujących o ok. 100 tys. niższą niż przed kryzysem.

W drugiej połowie roku nie obserwujemy odbudowy na rynku pracy, a jedynie stabilizację

Od lutego do września 2020 r. liczba ubezpieczonych w ZUS zmalała o ponad 270 tys. osób, tj. 1,7 proc. W październiku zanotowano wzrost liczby ubezpieczonych o 59 tys. osób, a w listopadzie o 117 tys. osób.

Daleko do zielonej wyspy

Według danych ZUS w III kw. nie byliśmy zieloną wyspą, a w IV kw. (po dwóch miesiącach tego kwartału) wciąż nią nie jesteśmy. Najprawdopodobniej jest to skutkiem odbudowy zatrudnienia na bazie umów cywilnoprawnych. W jakimś zakresie może to być efekt chęci wykazania zatrudnienia na potrzeby instrumentów pomocowych. Odbicie jest jednak silne i to jest pozytywny sygnał. Nie wiadomo jednak, czy trwały - uważa dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Jego zdaniem poziom zatrudnienia w 2020 r. przechodził przez kilka punktów zwrotnych. W od marca obserwowano powszechny trend spadkowy. Najwcześniej, bo już w maju, zwrot zanotowano w przypadku statystyki GUS w zakresie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Dane te obejmują ok. 6 mln zatrudnionych, przy czym przelicza się ich na pełne etaty (są więc wyrażone w liczbie pełnych etatów, a nie w liczbie osób). Nie obejmują jednak małych firm i niektórych branż. W sektorze przedsiębiorstw załamanie było gwałtowne - o 272 tysiące etatów - i wynikało ze zwolnień, ale też w dużym stopniu z redukcji wymiaru etatów, w tym w ramach instrumentów pomocowych. W tym zakresie odbicie przyszło szybko i wynikało raczej z przywracania wymiaru etatów, a nie z zatrudniania nowych pracowników. Jednak w III i IV kw. liczba etatów ustabilizowała się na poziomie o ok. 130 tys. niższym niż przed kryzysem. W drugiej połowie roku nie obserwujemy zatem żadnej odbudowy, jedynie stabilizację - komentuje ekspert.. Mniej zmienna jest liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw (dotyczy ok. 6,6 mln osób), bo jest ona wyrażona w osobach, a nie etatach i obejmuje umowy cywilnoprawne. Tu spadek był mniejszy, bo ta statystyka nie uwzględnia redukcji wymiaru etatu. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw do maja 2020 r. spadła o ponad 100 tys. osób, była stabilna do sierpnia, a w ostatnich miesiącach obserwuje się lekkie wzrosty. Jednak, zdaniem dr. Dudka na koniec listopada nadal jesteśmy poniżej poziomu przedkryzysowego o 76 tys. osób. To oznacza, że dla sporej grupy pracowników utrzymano obniżone wymiary czasu pracy lub nie wykonują pracy. To jest ok. 60 tys. osób w sektorze przedsiębiorstw. W danych kwartalnych ze sprawozdawczości firm mamy statystykę liczby pracujących w całej gospodarce (czyli nie tylko w sektorze przedsiębiorstw), ale nie obejmuje ona małych podmiotów. Ta liczba to ok. 9,6 mln osób. Według tych danych liczba pracujących w II kw. zmniejszyła się o 113 tys. osób, w III kw. lekko wzrosła, ale nadal jest poniżej poziomów sprzed kryzysu o ponad 111 tys. osób. Na tym tle zupełnie inaczej kształtują się zmiany liczby ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym wg ZUS. Ta kategoria jest dosyć szeroka, obejmuje ponad 16 mln ubezpieczonych, jest więc dobrym indykatorem całego rynku pracy. Obejmuje umowy o pracę, umowy zlecenia, ale również samozatrudnionych. Według tych danych, początkowo (do maja) spadek był łagodny, złamanie nastąpiło w II i III kw. 2020 r. Dołek zanotowano we wrześniu. Liczba ubezpieczonych zmniejszyła się łącznie o ponad 276 tys. osób, ale ostatnie dane pokazują solidną odbudowę, wyjaśnia dr Dudek. W przypadku kwartalnych danych BAEL, wyrównanych sezonowo, spadek w II kw. wyniósł 238 tys. osób. Dane te obejmują też ponad 16 mln osób, w tym szarą strefę. Jednak według tych danych w III kw. zanotowaliśmy silne odbicie, choć nadal liczba pracujących jest o 80 tys. mniejsza niż przed kryzysem. Ten kierunek jest przeciwny do danych ZUS, co może oznaczać, że odbudowa liczby pracujących dotyczy szarej strefy. Covid zaciemnia obraz Zdaniem eksperta Pracodawców RP COVID-19 zaciemnia obraz rynku pracy. Ten kryzys jest na tyle specyficzny, że dane w zakresie rynku pracy należy interpretować bardzo ostrożnie i kompleksowo bazując na różnych źródłach danych. Tak jak z PKB, gdzie występują trzy strony obliczeń: dochodowa, wydatkowa i produkcyjna. Czytaj też: Zwolnienia, cięcia, maseczki, szczepienia. Największe problemy rynku pracy Dr Sławomir Dudek podsumowuje: Dotychczas dane z rynku pracy nie pokazują istotnego, powtórnego załamania w IV kwarrale po wprowadzeniu ponownego lockdownu, choć ryzyko jest w szarej strefie, małych firmach i branżach usługowych. Dane pokazują, że rok zakończyliśmy z liczbą pracujących o ok. 100 tys. niższą niż przed kryzysem, czyli nie wyrównamy tego spadku tak szybko. A przed nami trudny początek roku. Firmy usługowe funkcjonują na „oparach” swoich możliwości. Tak więc perspektywy dla rynku pracy nadal nie są optymistyczne.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.