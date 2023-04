Netguru zwalnia 150 osób. Pracownicy piszą o obniżaniu pensji

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O zmniejszeniu zatrudnienia Netguru poinformowało odpowiadając na wpisy na profilu firmy w serwisie Gowork.

Spółka zaznaczyła, że redukcje objęły prawie wszystkie działy, a także top management.

"Potwierdzamy, że podjęliśmy trudną decyzję o reorganizacji, która pociągnęła za sobą konieczność rozstania się z ok. 150 pracownikami i kontraktorami. Zmiany te były konieczne, aby dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego i przygotować firmę na nowe wyzwania" – przekazał w oficjalnym komunikacie Kuba Filipowski, współzałożyciel Netguru.

Nie tylko zwolnienia, zredukowano także pensje

Pod wpisem o zwolnieniach pojawiły się posty osób podających się za pracowników, którzy piszą, że ominęły ich zwolnienia, ale musieli zgodzić się na redukcję pensji.

"7900 brutto, kazali podpisać papier, że cofka do 5900 i do końca roku żadnych premii" – napisał użytkownik, podpisujący się jako a.w.

Firma odniosła się na portalu GoWork także do zarzutów o brak podwyżek. Wskazała, że "70 proc. pracowników kwalifikujących się do podwyżki ją otrzymało". Ponad 18 proc. pracowników nie zakwalifikowało się do programu podwyżek i są to osoby, które "niedawno awansowały (lub będą niedługo awansować), dołączyły do firmy mniej niż 3 miesiące temu lub podjęły decyzję o zakończeniu współpracy".