Najwyższy od trzech lat poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia wzrosła do 4,5 proc. od czerwca do sierpnia, w porównaniu z 4,1 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Oznacza to, że bez pracy pozostawało około 1,5 miliona osób, a zwolnienia w tym samym czasie dotknęły 227 tys. osób.

Autor:KO

• 13 paź 2020 11:35





Około 300 tys. bezrobotnych w Wielkiej Brytanii jest w wieku od 16 do 24 lat (fot. shutterstock)

Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) poinformował, że liczna zwolnień osiągnęła ​​najwyższy poziomu od 2009 r.

Jonathan Athow, zastępca dyrektora ONS ds, statystyki gospodarczej, powiedział, że od marca nastąpił gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych i poszukujących pracy.

- Całkowite zatrudnienie spadło o około pół miliona od początku pandemii, przy czym niektóre grupy, w szczególności młodzi ludzie, wydają się najbardziej dotknięte - powiedział w programie BBC Today.

Około 300 tys. bezrobotnych w Wielkiej Brytanii jest w wieku od 16 do 24 lat, a to oznacza 60- procentowy spadek zatrudnienia w tej grupie.

Duża liczba zwolnień dotyka sektora hotelowego, biur podróży i agencji pracy.

Według ONS w okresie od czerwca do sierpnia bez pracy pozostawało około 1,5 miliona osób, a zwolnienia wyniosły 227 000.

Tymczasem liczba osób ubiegających się o świadczenia związane z pracą osiągnęła we wrześniu 2,7 miliona - co oznacza wzrost o 1,5 miliona od marca.

Większość brytyjskich komentatorów spodziewa się dalszego wzrostu bezrobocia po wprowadzeniu od listopada nowego rządowego programu urlopowego - mniej hojnego niż wcześniejszy pakietu wsparcia płacowego. Rząd zapłaci dwie trzecie wynagrodzeń pracowników firm zmuszonych do zamknięcia w wyniku lockdownu.

Analiza przeprowadzona przez Citibank sugeruje, że stopa bezrobocia może osiągnąć 8,5 proc. w pierwszej połowie 2021 r. . Byłby to poziom niespotykany od początku lat 90.

Komentując najnowsze dane dotyczące bezrobocia, minister finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział: - Od początku byłem szczery wobec ludzi, że niestety nie bylibyśmy w stanie uratować każdego miejsca pracy. Ale to nie są tylko statystyki, to życie ludzi. Dlatego staram się chronić jak najwięcej miejsc pracy i pomagać tym, którzy je stracili, to jest moim absolutnym priorytetem.

Zapewnił, że dla tych, którzy stracą pracę, pojawią się nowe możliwości; staże i program Kickstart o wartości 2 miliardów funtów, a także dodatkowe wsparcie w poszukiwaniu pracy.

