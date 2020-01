Mozilla zwolniła 70 osób

Informacje o zwolnieniach pojawiły się m.in. we wpisach na Twitterze Chrisa Hartjesa, który jest pracownikiem Mozilli. Dokładną liczbę zwalnianych podał z kolei serwis technologiczny techcrunch.com. Jak twierdzi to medium w wewnętrznym liście do pracowników prezes Mozilli Mitchell Baker pisała o wolniejszej niż się spodziewano zyskowności produktów marki. Podkreśliła, że kolejne zwolnienia są możliwe, ale o szczegółach będzie informować w miarę podejmowania decyzji. Zwolnieni otrzymali pakiet i odprawy.

Jak doprecyzowała Baker, miniony rok nauczył firmę większej ostrożności. Kolejne projekty mają być dostosowane do posiadanej wiedzy, a podejście marki ma być bardziej "konserwatywne."

Kierownictwo firmy jest przekonane, że może zwiększyć zyski. Musi jednak ostrożnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi. W ocenie Baker priorytetem muszą pozostać: prywatność użytkowników korzystających z oferty firmy oraz ich podmiotowość.

Mozilla testuje nowe produkty, które mają lada moment zostać zaprezentowane użytkownikom sieci. Część z nich będzie oparta o model subskrypcyjny, czyli okresowe opłaty pobierane od klientów.

Jak przekonuje techcrunch.com, firma chce w ten sposób uniezależnić się od reklamodawców, jako głównego źródła dochodów. W ostatnim roku, w jakim Mozilla prezentowała swoje wyniki finansowe, 91 proc. zysków pochodziło właśnie z reklam internetowych.

