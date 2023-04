McDonald's czasowo zamyka biura w USA. To wstęp do zwolnień

Jak informuje The Wall Street Journal, Grupa McDonald's zdecydowała o tymczasowym zamknięciu części swoich biur w USA. To wstęp do restrukturyzacji spółki.

Jak informuje The Wall Street Journal, w ubiegłym tygodniu władze McDonald's zakomunikowały swoim pracownikom w USA oraz w kilku innych krajach, że od poniedziałku do środy będą pracować zdalnie. Pracowników poproszono także o odwołanie zaplanowanych spotkań.

O możliwej redukcji zatrudnienia na początku roku mówił CEO McDonald's Chris Kempczinski. Jak przypomina WSJ, W styczniu szef firmy napisał do zespołów: "Czekają nas trudne dyskusje i decyzje. Niektóre inicjatywy zostaną pozbawione priorytetu lub całkowicie wstrzymane. To pomoże nam działać szybciej jako organizacji, jednocześnie zmniejszając globalne koszty i uwalniając zasoby do inwestowania we wzrost".

Na całym świecie McDonald's zatrudnia 200 tysięcy pracowników korporacyjnych i restauracyjnych. Trzy czwarte pracuje poza Stanami Zjednoczonymi. W Polsce sieć ma ponad 490 lokali, z czego 438 w modelu franczyzowym.

