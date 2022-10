Masowe zwolnienia w Twitterze. Elon Musk planuje zwolnić ponad 5 tys. osób

Elon Musk planuje przeprowadzić masowe zwolnienia po przejęciu Twittera. Pracę może stracić ok. 5,5 tys. osób.

Jak informuje "The Washington Post", w nadchodzących miesiącach pracownicy Twittera prawdopodobnie zostaną dotknięci masowymi zwolnieniami, bez względu na to, kto będzie właścicielem firmy.

Dziennik podaje, że Elon Musk w umowie kupna Twittera poinformował potencjalnych inwestorów, że planuje zwolnić 75 proc. z 7,5 tys. pracowników Twittera - prace utrzyma ok. 2 tys. osób.

Chociaż spodziewano się redukcji zatrudnienia, to jednak skala planowanych przez Muska cięć jest dużo większa niż ta, którą planował Twitter. Firma chciała zmniejszyć płace o około 800 milionów dolarów do końca przyszłego roku, co oznaczałoby zwolnienie prawie jednej czwartej pracowników.

Eksperci, organizacje non-profit, a nawet pracownicy Twittera ostrzegają, że wycofywanie inwestycji w moderowanie treści i bezpieczeństwo danych może zaszkodzić Twitterowi i jego użytkownikom. Przy tak drastycznej redukcji, jaką Musk planuje, platforma może szybko zostać przepełniona szkodliwymi treściami i spamem.

Zgodnie z decyzją sądu w Delawere, Elon Musk ma przejąć Twittera do przyszłego piątku (28 października). Do tego czasu obie strony mają wypracować szczegóły przejęcia.

Przypomnijmy, miliarder w kwietniu złożył ofertę zakupu Twittera opiewającą na 44 mld dolarów. Zaznaczył przy tym, że jednym z jego priorytetów będzie zmniejszenie liczby fałszywych kont na serwisie. W maju wycofał się jednak z oferty, twierdząc, że Twitter nie chce udzielić mu informacji o tym, ile kont użytkowników jest fałszywych.

W lipcu Musk podał, że wycofuje się z zakupu z powodu "fałszywych i wprowadzających w błąd" informacji o firmie. Wkrótce potem Twitter podał Muska do sądu, a cena akcji serwisu znacznie spadła.

