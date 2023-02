Masowe zwolnienia w big techach. To korekta jakich wiele w czasie kryzysów

Magdalena Kotlarczyk, dyrektor Google Polska w rozmowie z Business Insider Polska podkreśla, że rok 2023 będzie kontynuował trend, który rozpoczął się w 2022. Będzie to rok niepewności, a kryzysy są i będą odmieniane przez wszystkie przypadki.

- Kryzys ekonomiczny, geopolityczny, klimatyczny. Wierzę, że technologia pomoże znaleźć rozwiązania na przynajmniej niektóre z nich. Dla firm technologicznych to szansa i wyzwanie, by w tym obszarze wykonać dużą pracę - mówi Magdalena Kotlarczyk.

Fala masowych zwolnień w koncernach technologicznych

Optymizmem nie napawa fala zwolnień, która przetoczyła się przez big techy, która została poprzedzona wielką rezygnacją za oceanem i wielką rotacją w Polsce. Również Google zdecydowało się na redukcję zatrudnienia.

- Pod koniec stycznia podzieliliśmy się tą trudną wiadomością z pracownikami. Google zredukuję załogę o 6 proc., czyli ok. 12 tys. stanowisk na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to oznaczało pożegnanie z bardzo utalentowanymi ludźmi. W ciągu ostatnich trzech lat byliśmy świadkami okresów dynamicznego rozwoju. Aby sprostać temu wzrostowi i go napędzać, firma zatrudniła w tym czasie ponad 65 tys. osób, ale miało to miejsce w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj - wyjaśnia Kotlarczyk.