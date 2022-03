Masowe bezrobocie w Rosji. Pracę może stracić 9 mln osób

Z danych Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony wynika, że do końca 2022 roku aż 9 mln Rosjan straci pracę. Na ten moment z pracodawcą rozstało się już 100 tys. osób.

Autor: jk

• 14 mar 2022 10:55





Agencja Ukrinform wylicza, że pracę straciło 3,5 tys. Rosjanz atrudnionych w H&M (Fot. PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Jak szacuje Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony, w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, pracę straciło już ok. 100 tys. Rosjan. Do końca roku liczba ta zwiększy się do 9 mln.

- Rosjan czeka masowe bezrobocie. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę i sankcji nałożonych przez naszych zachodnich partnerów Rosjanie stracili już ok. 100 tys. miejsc pracy. A to dopiero początek - czytamy w raporcie Centrum, które opublikowała ukraińska agencja Ukrinform.

Agencja wylicza, że pracę straciło 62 tys. Rosjan zatrudnionych przez sieć McDonald's, 20 tys. osób pracujących w Pepsi, 15 tys. pracowników Ikei, 9 tys. zatrudnionych przez Inditex, 4,5 tys. pracujących dla KPMG, 3,7 tys. zatrudnionych w PwC, 3,5 tys. osób z H&M, 3,5 tys. pracowników LVMH, 2,2 tys. zatrudnionych w L'Oreal i 2 tys. pracujących w Starbucksie.

Polski biznes może zyskać

Lista firm, które w ostatnich dniach podjęły decyzję o wstrzymaniu swojej działalności w Rosji jest długa. Firmy jednak nie zwalniają tempa i by utrzymać ciągłość działania, uruchamiają swoją produkcję w innych miejscach. Zyskuje na tym m.in. Polska.

Z obserwacji Personnel Service wynika, że firmy, które wycofały lub wstrzymały działalność w Rosji i na Białorusi, tworzą teraz miejsca pracy w Polsce. Tu wyróżnia się sektor automotive. Z wyliczeń wynika, że od wybuchu wojny w Ukrainie pojawiło się w nim ok. 2 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Automotive to jednak niejedyny sektor, w którym powstaje więcej miejsc pracy. Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników widać także m.in. w branży spożywczej, przemyśle ciężkim, sektorze stoczniowym czy nawet produkcji pociągów. To w tych firmach i fabrykach znajdą pracę nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, którzy uciekli z ojczyzny przed wojną i znaleźli schronienie w naszym kraju.

