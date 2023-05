LinkedIn zapowiada masowe zwolnienia. Pracę straci ponad 700 osób

IBM to kolejny technologiczny gigant, który ogłosił masowe zwolnienia. Będą one kosztować firmę 300 mln dol. Pracę ma stracić ok. 3,9 tys. osób. Wcześniej amerykańska korporacja Alphabet, właściciel m.in. Google'a, zwolniła 12 tys. osób, czyli 6 proc. wszystkich pracowników. Wśród zwolnionych są pracownicy wszystkich działów, zatrudnieni w różnych częściach świata. Każdy z nich ma otrzymać co najmniej czteromiesięczną odprawę.

Także szwedzka firma Spotify podjęła decyzję o zwolnieniu około 6 procent pracowników, czyli 600 specjalistów z różnych działów. Na koniec grudnia 2022 roku spółka zatrudniała 9,8 tys. osób.

Również Amazon zapowiedział, że zwolni aż 18 tysięcy pracowników. To zaskakująca wiadomość, bo wcześniej gigant e-commerce zapowiadał, że pracę straci ok. 10 tysięcy osób.

