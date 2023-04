Koniec dobrej passy branży e-commerce. Szykują się zwolnienia

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Inflacja odczuwalna także w branży e-commerce

Przy obecnej wysokiej inflacji rynek e-commerce w tym roku urośnie o mniej niż 10 proc., przez co branża szykuje się do cięć wydatków, a pierwszym z działań, jak informuje portal rp.pl, będą zwolnienia. W ostatnich dwóch latach branża mogła się cieszyć sukcesami sprzedażowymi i ogromnymi wzrostami. Jednak wysoka inflacja i spowolnieniem gospodarczym to przeszkody trudne do ominięcia także w tym sektorze.

Przyzwyczajenia, które zrodziły się w czasie pandemii, zostały z klientami i wciąż chętnie kupują oni przez internet, jednak coraz więcej konsumentów odczuwa w swoich portfelach skutki obniżenia wartości pieniądza.

Według raportów, na które powołuje się rp.pl, choć rynek e-handlu rósł przez wiele lat w dwucyfrowym tempie, to w 2023 r. ten wzrost wyhamuje. Dodając do tego tempo z jakim rosną ceny będzie to szczególnie widoczne.

Ośrodek analityczny Statista szacuje, biorąc pod uwagę czynniki takie jak wojna na Ukrainie, wzrost sprzedaży w tym roku wyniesie mniej niż 10 proc., a to przy znacznie wyższej stopie procentowej inflacji przełoży się na zatrudnienie, którego redukcję już ogłosiło wiele firm zajmujących się handlem w sieci.

Klienci kupują mniej, sklepy zwalniają więcej