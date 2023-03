Kolejny blamaż Elona Muska. Publicznie zakpił z niepełnosprawnego pracownika

To kolejny raz, gdy Elon Musk publicznie kpi z pracowników Twittera (fot. Shutterstock)

To kolejny raz, gdy Elon Musk publicznie kpi z pracowników Twittera (fot. Shutterstock)

Elon Musk przeprosił po tym, jak publicznie kpił z niepewności pracownika Twittera co do tego, czy ten został zwolniony w ramach ostatnich zwolnień na Twitterze i lekceważąco wypowiadał się o niepełnosprawności tego pracownika.

Na twita odpowiedział Elon Musk, który zapytał, jaką pracę wykonywał. Kiedy Thorleifsson przedstawił w odpowiedzi listę swoich zadań, Musk zdawał się wątpić w kilka punktów. „Zdjęcia albo to się nie wydarzyło” – napisał na Twitterze. W osobnym wpisie właściciel Twittera powiedział, że Thorleifsson „nie wykonywał żadnej pracy, twierdząc, że jest niepełnosprawny, co uniemożliwia mu pisanie na klawiaturze”.

Haraldur Thorleifsson z islandzkiego biura Twittera napisał na Twitterze, że dostęp jego komputera do firmowej sieci został odcięty, a szef działu HR nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy nadal jest pracownikiem Twittera, czy nie. Odcięcie od sieci zbiegło się w czasie z ostatnimi zwolnieniami pracowników platformy.

Thorleifsson wyjaśnił, że cierpi na dystrofię mięśniową, przez która od 20 lat porusza się na wózku inwalidzkim.

„Nie jestem w stanie wykonywać pracy ręcznej (która w tym przypadku oznacza pisanie na klawiaturze lub używanie myszy) przez dłuższy czas bez skurczów rąk” — powiedział. „Mogę jednak pisać przez godzinę lub dwie. W przypadku Twittera 1.0 nie stanowiło to problemu, ponieważ byłem starszym dyrektorem, a moja praca polegała głównie na pomaganiu zespołom w posuwaniu się naprzód, udzielaniu im strategicznych i taktycznych porad”.

We wtorek Musk przeprosił za swoje zachowanie.

„Chciałbym przeprosić Halliego za moje niezrozumienie jego sytuacji. Opierałem się na rzeczach, które mi powiedziano, które były nieprawdziwe lub, w niektórych przypadkach prawdziwe, ale nie miały znaczenia” – napisał we wtorek Musk na Twitterze.

O sprawie poinformowało CNN. Zarówno Thorleifsson jak i sam Twitter nie odpowiedzieli na prośby o komentarz do sprawy.

Po wymianie zdań z Muskiem Thorleifsson napisał, że szef HR Twittera potwierdził, iż nie jest on już zatrudniony w firmie.

Elon Musk komentuje zachowania pracowników dość często

To kolejny raz, gdy Musk publicznie kpi z pracowników Twittera. Jak przypomina CNN, jeden z najbogatszych ludzi na świecie walczył na platformie z byłymi dyrektorami Twittera, zwalniał pracowników, którzy go krytykowali, w jednym przypadku publicznie skomentował twity byłego pracownika na jego temat, mówiąc, że były one wynikiem „tragicznego przypadku zespołu Tourette'a u dorosłych”.

