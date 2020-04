Kolejne zwolnienia z powodu koronawirusa. Z pracą pożegnało się 50 osób

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl wynika, że wydawnictwo Burda Media Polska zdecydowało o zwolnieniu ok. 50 osób. W piątek (17 kwietnia) informację te pracownicy otrzymali mailem. Pracę straciło m.in. kilka osób z biura reklamy, projektów specjalnych, badań focusowych, fotoedytorzy, kilka osób z redakcji "Gali", "Elle" i "Glamour". Z niektórymi pracownikami firma pożegnała się za porozumieniem stron. Burda Media Polska odmówiła komentarza.

To nie pierwsza spółka, która odczuwa negatywny wpływ pandemii. Niedawno również w grupie Abstra oraz LTTM (należą do niej LifeTube oraz TalentMedia) miały miejsce zwolnienia. Paweł Stano, chief operating officer i wiceprezes LTTM zaznacza, że redukcja zatrudnienia objęły mniej niż 9 proc. dotychczasowego zespołu. Natomiast Maciej Szwarc, prezes Grupy Abstra nie podaje, z iloma pracownikami rozstała się firma. Podkreśla jednak, że branża marketingowa mocno odczuwa skutki kryzysu, ponieważ klienci przesuwają lub anulują budżety i wstrzymują działania new bussiness.

Także Famur, Camaieu, eSky, Bootsy International, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe zgłosiły do urzędu pracy plany zwolnień grupowych. Ile osób zamierzają pożegnać firmy? O szczegółach przeczytasz tutaj.

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zwolnień. O uszczupleniu załogi myślą firmy nie tylko z branży medialnej, reklamy i marketingu. Z ankiety Pracodawców RP wynika, że w marcu 2020 r. zwolnienia z powodu pandemii przeprowadziło niewiele ponad 30 proc. firm. Z kolei w ciągu najbliższych trzech miesięcy redukcję zatrudnienia planuje aż 66,5 proc. podmiotów. Skala redukcji jest różna; jedna piąta pytanych zamierza zwolnić od 11 do 20 proc. pracowników, a co dziesiąta – od 21 do 30 proc. załogi.