Kolejna firma ogłasza masowe zwolnienia. Z pracą pożegna się nawet 14 tys. pracowników

Nokia zamierza zlikwidować od 9 do 14 tys. miejsc pracy do końca 2026 r. (fot. Shutterstock)

Firma telekomunikacyjna Nokia ogłosiła, że do końca 2026 roku zwolni od 9 do 14 tys. pracowników. W ten sposób chce obniżyć koszty.

Jak podaje BBC, fiński gigant telekomunikacyjny Nokia zamierza zlikwidować od 9 do 14 tys. miejsc pracy do końca 2026 r. W ten sposób firma chce obniżyć koszty o 800 mln - 1,2 mld euro do 2026 roku. Informacja została przekazana, gdy firma odnotowała 20-proc. spadek sprzedaży w okresie od lipca do września.

By zrealizować plan i obniżyć koszty, Nokia musi zmniejszyć poziom zatrudnienia - z 86 tys. pracowników (tyle obecnie osób pracuje w firmie) do 72-77 tys. osób.

Nokia to nie pierwsza firma telekomunikacyjna, która zdecydowała się w tym roku na masowe zwolnienia. Na początku roku szwedzka spółka Ericsson zapowiedziała zwolnienie 8,5 tys. pracowników, czyli 8 proc. wszystkich zatrudnionych osób, w ramach planu obniżenia kosztów.

Także brytyjski gigant telekomunikacyjny Vodafone zapowiedział w maju, że zlikwiduje 11 tys. miejsc pracy w ciągu trzech lat. Dostawca usług szerokopasmowych i mobilnych w Wielkiej Brytanii, firma BT, zapowiedziała także w maju, że do końca dekady zredukuje całkowitą siłę roboczą nawet o 55 tys. miejsc pracy.