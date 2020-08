Kobiety częściej ogłaszają upadłość

W pierwszym półroczu 2020 ogłoszono w Polsce 3996 upadłości konsumenckich. - Ciekawą sytuacją na rynku upadłości jest fakt, że większość upadających w Polsce to kobiety. Badania pokazują, że panie są ostrożniejsze przy wydawaniu większych pieniędzy niż mężczyźni. Rzadziej dokonują dużych zakupów pod wpływem impulsu. A jednak mają problemy z opłacaniem bieżących rachunków i rat kredytów - mówi Przemysław Furmanek z Lege Advisors.

Ostrożność kobiet w wydawaniu pieniędzy nie przekłada się na wyniki dotyczące upadłości konsumenckiej (fot. pixabay)

W pierwszej połowie 2020 r. ogłoszono w Polsce 3996 upadłości konsumenckich. W samym tylko czerwcu było ich 1116. Rok wcześniej 595. Nagły wzrost upadłości spowodowany jest głównie zmianą prawa, która ułatwia obecnie upadanie.

- Prawdziwy obraz sytuacji na rynku upadłościowym spodziewamy się zobaczyć po najbliższych wakacjach. I nie będzie to przyjemny obraz. 1500-2000 ogłoszeń upadłości miesięcznie będzie wkrótce normą - mówi Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors.

W Polsce upadłość konsumencka weszła do porządku prawnego w 2009 r. W pierwszych latach istnienia tej instytucji procedowano po kilkaset spraw rocznie. Z tego ogłaszano jedynie od kilku do kilkudziesięciu upadłości. Wyraźny wzrost wnoszonych spraw widać dopiero od 2015 roku. W 2016 roku ogłoszono 4434 upadłości, w 2017 r. - 5535, a w 2019 roku - 7944. Od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca br. upadłość ogłosiło 30 591 osób.

- Ciekawą sytuacją na rynku upadłości jest fakt, że większość upadających w Polsce to kobiety. Badania pokazują, że panie są ostrożniejsze przy wydawaniu większych pieniędzy niż mężczyźni. Rzadziej dokonują dużych zakupów pod wpływem impulsu. A jednak mają problemy z opłacaniem bieżących rachunków i rat kredytów. Problemy finansowe zaczynają się po 40. roku życia - zauważa Przemysław Furmanek z Lege Advisors.

Z opisywanym zjawiskiem mamy do czynienia, choć według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Polki mają o połowę mniej zaległości płatniczych niż mężczyźni - 25 mld/51 mld. Są też w mniejszości, jeśli chodzi o liczbę niesolidnych dłużników. Jednak od stycznia do czerwca 2020 r. kobiety ogłosiły 2212 upadłości, a mężczyźni - 1784. W całym 2019 roku także to Polki częściej notowały upadłość konsumencką - 4507. UU mężczyzn wskaźnik ten wyniósł - 3437. Podobnie było w 2018 roku.

Polski rynek upadłości konsumenckiej zaskakuje także w przypadku wieku upadających. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej najmłodszy bankrut w 2020 roku miał 12 lat, najstarszy - 91. Średnia wieku upadłego konsumenta to 51 lat. Najwięcej upadłości ogłoszono w województwach: mazowieckim (831), śląskim (421) i dolnośląskim (356).

