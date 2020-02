Israel Airlines zwolnią 1000 osób. Winny koronawirus

Zwolnienia są podyktowane stratami finansowymi, które generuje walka z koronawirusem. Jak informuje Times of Israel, trwają rozmowy między zarządem linii a jej pracownikami zgrupowanymi w związkach zawodowych. Prezes firmy Gonen Usishkin wystosował na tę okoliczność list do kierownictwa. W jego treści zaproponował redukcję kadr.

- Naciskam, by ten plan wdrożyć bezzwłocznie - stwierdził w liście Usishkin.

Israel Airlines zdecydowały wcześniej, że 300 jej pracowników od razu trafi na urlop, by zmniejszyć liczebność kadry. Jak zauważają izraelskie media, część pracowników pozostaje w domu. Przechodzą zaleconą kwarantannę na okoliczność obecności wirusa. Dotyczy to tych pracowników linii, którzy w minionych dniach byli w krajach dotkniętych epidemią wirusa.

Związki grupujące pracowników w Israel Airlines będą manifestować 1 marca pod Knesetem w stolicy Izraela. Chcą wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji, w jakiej znalazły się linie.

Izrael wstrzymał loty z Chin, Hong Kongu, Tajlandii, Singapuru, Południowej Korei, Japonii i Włoch. Wszyscy obywatele tych krajów mają praktycznie zakaz wjazdu do Izraela. Obywatele kraju, którzy wrócili z zagrożonych koronawirusem regionów świata, są proszeni o kwarantannę w domach. Ministerstwo Zdrowia kraju zasugerowało wszystkim obywatelom, by nie podróżowali za granicę, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Ministerstwo potwierdziło, że jeden z obywateli Izraela, będący niedawno we Włoszech, przeszedł pozytywnie test na obecność wirusa. Jest pod opieką lekarzy.

