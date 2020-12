Ich wyszkolenie kosztuje 1 mln zł. Teraz nie mają co robić

Praca marzeń – pewne, wysokie zarobki, które na konto spływają już podczas dwuletniego szkolenia. Tak było do kwietnia tego roku. Teraz, wraz z zamarciem ruchu lotniczego na niebie, jego kontrolerzy nie mają zbyt wielu zadań. Sytuacja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest opłakana. Dziura w budżecie osiągnie nawet 700 mln złotych.

Adam Sierak

Adam Sierak • 22 gru 2020 6:00





Jak deklaruje prezes PAŻP, Janusz Janiszewski, pracy nikt nie straci, a redukowane pensje nie mogą spaść poniżej 5331 złotych brutto miesięcznie. Fot. PAŻP

Wpływ na jej wysokość mają przede wszystkim koszty osobowe tej państwowej instytucji.

Zarząd PAŻP obniżył wszystkim wynagrodzenia o 25 proc. Bez zgody załogi.

- Jest to czas kryzysu i każdy z nas, niestety, poniesie jego konsekwencje. Te rozwiązania, które mogliśmy wprowadzić jako pracodawca, zostały wprowadzone. Obniżyliśmy kwotę bazową kontrolerom z 8,5 tys. na 6,5 tys. zł. To w przeliczeniu pozwala zoptymalizować nasze koszty osobowe o 20-30 procent. Średnio to 25 proc. na każdego pracownika PAŻP. Włącznie ze mną – mówi nam Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Najniższe wynagrodzenie w Agencji to 5331 złotych brutto miesięcznie.

Obniżki są konieczne, ale czasowe. Co czeka kontrolerów ruchu lotniczego po kryzysie?

- Powrót do tych wypracowywanych pieniędzy w latach prosperity. Pamiętajmy jednak o jednym – status quo już się skończyło i świat lotniczy zmienia swoją strukturę – podkreśla prezes PAŻP.

Szukanie pracy za granicą

Co to znaczy, że „świat lotniczy zmienia swoją strukturę”?

Wiele wskazuje na to, że część podobnych do PAŻP europejskich agencji nie przetrwa kryzysu.

- To jest czas na ekspansję – komentuje tę kwestię Janiszewski, mówiąc jednocześnie o szansach dla PAŻP w związku z tą sytuacją.

Szansę na dodatkowy zarobek, na dodatkowe umowy na obsługę ruchu lotniczego w innych krajach UE są ogromne. Jednak w tym momencie nieosiągalne dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

- Musimy zmienić swoją strukturę legalną, czyli tak naprawdę ustawę o PAŻP. Zmiana pozwoli nam na funkcjonowanie też na innych rynkach. Teraz nie mamy możliwości wystąpić w przetargu na świadczenie usług nawigacyjnych w innych krajach – tłumaczy szef Agencji.

Na co może liczyć teraz kontroler ruchu lotniczego?

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej długo trwały negocjacje ws. zmiany warunków płacowych z powodu COVID-19. Władze Agencji nie osiągnęły jednak porozumienia z pracownikami. Zwolnień nie było, cięcia finansowe wynagrodzeń już tak. - Dzisiaj liczba kontrolerów ruchu lotniczego nie zmienia się. To jest ok. 600 osób. Nie zamierzamy zwalniać z powodów covidowych. Dla mnie każdy kontroler, każdy technik jest na wagę złota. Pamiętajmy, że wyszkolenie kontrolera ruchu lotniczego zajmuje od 22 do 24 miesięcy. Średni koszt wyszkolenia to 150-200 tysięcy euro. Dzisiaj nie stać nas na stratę pracowników – argumentuje Janusz Janiszewski. I dodaje: - Staramy się utrzymać wszystkie programy wspomagające funkcjonowanie służb operacyjnych, ale również wszystkich pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W PAŻP udało się utrzymać specjalny pracowniczy program emerytalny. Każdy pracownik ma odprowadzane 8 proc. swojego przychodu miesięcznie. Władze instytucji porozumiały się z obsługującym ich przedsiębiorstwem emerytalnym, że pomimo opłacania niższych składek (do końca roku), utrzymane zostały poziomy świadczeń. Utrzymano pakiet medyczny, poszerzony o zestaw badań „covidowych”, które są dostępne dla pracowników od ręki. Z wartego 10 mln złotych funduszu socjalnego wspierani są pracownicy w największej potrzebie. Dostępna jest też profesjonalna obsługa psychologiczna.

