IBM zapowiada masowe zwolnienia. Pracę straci blisko 4 tys. osób

Dyrektor finansowy IBM James Kavanugh w rozmowie z Bloombergiem podkreślił, że cięcia dotkną pracowników pozostałych po wydzieleniu spółek Kyndryl i Watson Health. Zwolnienia będą kosztować firmę 300 mln dol. Pracę ma stracić ok. 3,9 tys. osób. Obecnie spółka zatrudnia 260 tys. pracowników. To o ok. 22 tys. mniej niż w grudniu 2021 r.

IBM to kolejny technologiczny gigant, który ogłosił masowe zwolnienia. Wcześniej amerykańska korporacja Alphabet, właściciel m.in. Google'a, zwolnił 12 tys. osób, czyli 6 proc. wszystkich pracowników. Wśród zwolnionych są pracownicy wszystkich działów, zatrudnieni w różnych częściach świata. Każdy z nich ma otrzymać co najmniej czteromiesięczną odprawę.

Także szwedzka firma Spotify podjęła decyzję o zwolnieniu około 6 procent pracowników, czyli 600 specjalistów z różnych działów. Na koniec grudnia 2022 roku spółka zatrudniała 9,8 tys. osób.