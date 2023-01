Gigantyczne zwolnienia w Amazonie. Tysiące osób na bruk

Autor: awi

• 5 sty 2023 11:57





Amazon zwolni aż 18 tysięcy pracowników. To zaskakująca wiadomość, bo wcześniej gigant zapowiadał, że pracę straci ok. 10 tysięcy osób. To zresztą nie jedyna firma technologiczna, która będzie redukować zatrudnienie. Cięcia planuje również Salesforce. Amazon zwolni 18 tys. osób (Fot. Shutterstock)

Amazon zwolni 18 tysięcy pracowników, nie 10 tysięcy, jak wcześniej zapowiadano.

Redukcję zatrudnienia planuje także Salesforce, gdzie pracę straci 10 proc. załogi.

Zwolnienia w firmach z branży technologicznej to skutek nie tylko spowolnienia gospodarczego, ale i licznych rekrutacji przeprowadzonych w czasie pandemii. Jak poinformował w środę 5 stycznia w notatce do pracowników, którą znaleźć można na blogu Amazona, dyrektor generalny Andy Jassy, redukcja etatów w firmie dotknie ok. 18 tys. osób. Jesienią, kiedy ruszyły zwolnienia w firmie, informowano, że pracę straci ok. 10 tys. osób. Czytaj także: Amazon planuje zwolnić ok. 10 tys. pracowników >>>

Amazon szykuje się na spowolnienie w branży e-commerce Decyzję Amazona można odczytać jako ucieczkę do przodu. Amerykański gigant branży e-commerce chce się zapewne przygotować do nadchodzących trudniejszych czasów w branży e-commerce. Można bowiem oczekiwać, że w odpowiedzi na rosnącą inflację konsumenci będą ograniczać zakupy, co przełoży się na niższe zyski firmy. Inne firmy technologiczne też planują zwolnienia Amazon to nie jedyna firma z branży technologicznej, która ogłosiła w ostatnich dniach plany zwolnień. Do tego grona dołączył także Salesforce, który zamierza zwolnić około 10 proc. personelu. W październiku 2022 roku firma zatrudniała prawie 8 000 osób. Najpierw liczne rekrutacje, teraz zwolnienia Zwolnienia w firmach technologicznych to z jednej strony odpowiedź na pogorszenie koniunktury i spowolnienie, z którymi mierzą się światowe gospodarki. Z drugiej jednak strony to skutek rozbuchanych planów zatrudnieniowych firm technologicznych z czasów pandemii. Czytaj także: Salesforce uruchomiło work.com. To platforma dla "zawodowych ofiar" pandemii >>> Pandemia COVID-19 doprowadziła do boomu na usługi cyfrowe. Konsumenci masowo przenieśli się z zakupami do internetu. W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na ich usługi firmy technologiczne zaczęły mocno zwiększać zatrudnienie, którego teraz nie są w stanie utrzymać.

- Ponieważ nasze przychody wzrosły w wyniku pandemii, zatrudniliśmy zbyt wielu ludzi, co doprowadziło do spowolnienia gospodarczego, przed którym stoimy – wyjaśnił przyczynę zwolnień w Salesforce jeden z założycieli firmy Marc Benioff w liście do pracowników, informuje Reuters. Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku Amazon zatrudniał na całym świecie aż 1,54 mln osób. Redukcję załogi rozpoczęły już także m.in. Facebook i Apple. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

