Gi zaczyna przejmować Work Service

Zarząd Work Service poinformował w piątek, że włoska firma Gi International ma już 29,8 proc. udziałów w spółce. Zgodnie z umową Gi przejmuje kontrolę nad Work Service. Doszło też do przewidzianych umową zmian w zarządzie spółki. Wcześniej Gi International zdecydował o udzieleniu Work Service 210 mln zł finansowania.

Adam Sofuł

Adam Sofuł • 21 sie 2020 22:35





Work service coraz bliższy przejęcia przez GI International (fot. Mat. pras.)

Transakcje, na mocy których Gi zyskalo udziały w Work Service, miały miejsce od połowy sierpnia. - Ich następstwie beneficjent rzeczywisty (chodzi o Gi International) według stanu na dzień 21 sierpnia 2020 r. posiada pośrednio 19 546 224 akcji spółki, stanowiących 29,8 proc. kapitału zakładowego - czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Work Service i Gi do trzech razy sztuka?

Wcześniej doszło do zmian w zarządzie, które też są realizacją porozumienia inwestycyjnego między spółkami. Nowym prezesem spółki został Thibault Lefebvre,. Zastąpił on na tym stanowisku Iwonę Szmitkowską, która w nowym rozdaniu została wiceprezesem spółki. W skład zarządu rada nadzorcza powołała również - na stanowisko wiceprezesa - Nicola Dell’Edera.

Czytaj więcej: Thibault Lefebvre prezesem Work Service

Kilka dni wcześniej został zrealizowany kolejny element porozumienia, którego finałem będzie przejęcie kontroli nad Work Service przez Gi International. Włoska spółka zdecydowała o przekazaniu 210 mln zł finansowania na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki Work Service, w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec PFRON.

Zobacz też: Work Service się (prawie) sprzedał. Taniej niż myślał

Zgodnie z umową finansowanie zostanie udzielone przez inwestora pod warunkiem spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze „inwestor lub Gi Group S.P.A. nabędzie bezpośrednio lub pośrednio większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym spółki, tj. stanie się ostatecznym właścicielem co najmniej 50 proc. i 1 akcji w kapitale zakładowym spółki”. Po drugie, „Iwona Szmitkowska, Thibault Lefebvre i Nicola Dell Edera zostaną powołani na członków zarządu spółki”. Pierwszy warunek zaczął być realizowany, drugi spełnił się w piątek.

Work Service podaje, że część kwoty pożyczki (30 mln zł) stanie się wymagalna w dniu 31 grudnia 2020 roku. Kolejna część, czyli 50 mln zł (jeżeli zostanie uruchomiona skutecznie przed końcem 31 grudnia 2020 r.) stanie się wymagalna w dniu 31 lipca 2021 r. Pozostała część stanie się wymagalna w dniu 31 lipca 2025 r.

Przypomnijmy, 31 lipca upłynął termin sfinalizowania umowy inwestycyjnej, na mocy której Gi International w zamian za inwestycje przejąłby kontrolę nad Work Service. Polska spółka poinformowała o podpisaniu aneksu przesuwającego ten termin na 14 sierpnia, a w ostatnich dniach do 31 sierpnia . To kolejne przedłużenie obowiązywania umowy inwestycyjnej. Pierwotnie miała obowiązywać do końca czerwca 2020 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.