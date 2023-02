Ford ogłasza megazwolnienia. Pracę stracą tysiące osób

Motoryzacyjny koncern Ford ogłosił plany redukcji 1300 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dwóch lat. To jedna piąta całkowitej siły roboczej Forda w tym kraju.

Jak informuje BBC, brytyjskie zwolnienia to element programu restrukturyzacji, w ramach którego Ford zwolni łącznie 3800 osób w całej Europie.

Większość cięć w Wielkiej Brytanii będzie miała miejsce w ośrodku badawczym w Dunton w hrabstwie Essex. Redukacja etatów dotknie także kilkuset stanowisk z zaplecza administracyjnego w całym kraju. Zgodnie z informacjami zwolnienia nie wpłyną na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych w Halewood, Dagenham i Daventry.

- Tutaj w Europie mamy dość trudną sytuację gospodarczą, a perspektywy są niepewne - wyjaśnił cytowany przez BBC Tim Slatter, prezes brytyjskiego Forda.

Jak jednak zaznaczył, czynniki ekonomiczne i geopolityczne nie były jedynymi wpływającymi na decyzję o zwolnieniach. Ford of Europe przygotowuje się do poważnej transformacji swojej działalności. Zgodnie z założeniami do 2030 roku wszystkie samochody produkowane w regionie będą w pełni elektryczne.