Evernote zwolnił większość swojego personelu w USA. Firma przenosi się do Europy

Firma Evernote, która autorem aplikacji do tworzenia i organizowania notatek, dokonała redukcji zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych oraz Chile. Obecnie firma macierzysta, włoskie Bending Spoons, przenosi większość działań związanych z Evernote do Europy.

Evernote to aplikacja do tworzenia notatek. Firma planuje przeprowadzkę do Europy (fot. Edward Lich/Pixabay)