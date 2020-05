Europa walczy o miejsca pracy

Dziesiątki milionów pracowników w Europie korzystają z rządowych dopłat do wynagrodzeń.

W samych Niemczech z tzw. Kurzarbeit korzysta 10 mln osób.

Ta strategia przyniesie skutki, jeśli okres załamania gospodarki będzie względnie krótki.

Gdy ograniczenia związane z epidemią koronawirusa wstrzymały pracę setek tysięcy zakładów na Starym Kontynencie, rządy europejskie ruszyły z pakietami pomocowymi, których głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy. W bezprecedensowej skali wdrażane są programy, które mają skłonić pracodawców do utrzymania miejsc pracy, nawet przy zmniejszeniu jej wymiaru. Impulsem ma być subsydiowanie znacznej części wynagrodzenia pracownika - niekiedy nawet sięgające 80 proc.

Takie programy nie są nowością – za ich prekursora uznawany jest Niemiecki Kurzarbeit, którego korzenie sięgają kryzysu naftowego z lat 70. ubiegłego stulecia. Podczas poprzedniego kryzysu okazało się, że ten system jest skuteczny. Według niemieckiego ekonomisty banku Berenberg Florian Hense, zatrudnienie w Niemczech spadło o zaledwie 1 proc., mimo że produkcja spadła o 7 proc. W Stanach Zjednoczonych, gdzie produkt krajowy brutto skurczył się o 4 proc., zatrudnienie spadło o 5,4 proc.

Eksperci twierdzą, że zapobieżenie zwolnieniom umożliwiło wówczas takim firmom jak Volkswagen czy Daimler szybko zwiększyć produkcję po kryzysie, aby zaspokoić rosnący popyt z Chin.

Tym razem skala stosowania tego instrumentu jest – jak mówi cytowany przez CNN Money Alexander Hijzen, ekonomista pracy w OECD – ogromna. Jego zdaniem w Niemczech co czwarty pracownik może uczestniczyć w programach wsparcia miejsc pracy. We Francji i we Włoszech liczba ta wzrasta do jednego na trzech. Wielka Brytania przyjęła własną wersję takiego programu, aby poradzić sobie z obecnym kryzysem, może z niej korzystać nawet 6,3 miliona brytyjskich pracowników.

W Polsce rząd dopłaca do wynagrodzenia 40 proc., przy jego zmniejszeniu o 20 proc. Czy ten mechanizm okaże się – już w skali całej Europy – równie skuteczny jak w Niemczech po poprzedni kryzysie? - Tym razem wiele będzie zależeć od popytu i tego, jak ogólnie wzrośnie aktywność gospodarcza – twierdzi Carsten Brzeski, główny ekonomista w Niemczech w banku ING. Gdyby jednak kryzys trwał dłużej niż oczekiwano, ogromna liczba osób korzystających z programów wydrenuje budżety. Według banku inwestycyjnego UBS rząd niemiecki - który rozszerzył swój program, gdy nastąpił lockdown - obecnie subsydiuje wynagrodzenia dla około 10,1 miliona osób, w porównaniu do 1,4 miliona ludzi w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Badanie przeprowadzone w tym tygodniu przez instytut Ifo w Niemczech wykazało, że 99 proc. restauracji i 97 proc. hoteli w kraju korzysta z programu Kurzarbeit, a także 94 proc. firm z sektora motoryzacyjnego. Średnia dla różnych branż wynosi 50 proc. Klaus Wohlrabe, szef badań w Ifo, ostrzegł, że programy te nie mogą trwać w nieskończoność. UBS szacuje, że krótkoterminowe programy pracy w strefie euro kosztują obecnie 1,5 proc. PKB i będą coraz droższe z każdym tygodniem przedłużania blokady. - Dla firm Kurzarbeit jest sposobem na pokonanie okresu niskiej sprzedaży - powiedział Wohlrabe. - Jeśli jednak ten okres się przedłuży, liczba miejsc pracy zacznie spadać – dodał. Komisja Europejska powiedziała w środę, że oczekuje, że stopa bezrobocia w UE wzrośnie z 6,7 proc. w 2019 r. do 9 proc. w 2020 r., a następnie spadnie do 8 proc. w 2021 r.