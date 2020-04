Euler Hermes: Koniec cudu niemieckiego rynku pracy?

Analitycy Euler Hermes zwracają uwagę, że ostatnie dostępne statystyki rynku pracy z datą graniczną na 12 marca nie odzwierciedlają jeszcze coraz bardziej agresywnych środków ograniczających rozprzestrzenianie pandemii wprowadzanych w kolejnych dniach miesiąca. - W związku z tym szybki wzrost bezrobocia w Niemczech w kwietniu i maju jest wręcz przesądzony - wskazują.

Ich zdaniem rzeczywisty zakres zakłóceń gospodarczych będzie widoczny przede wszystkim w liczbie pracowników, którzy przeszli na Kurzarbeit, czyli skrócony czas pracy, która w nadchodzących miesiącach powinna pozostawić daleko w tyle wielkości obserwowane podczas wielkiego kryzysu finansowego.

Już w drugim kwartale 2020 r., nie tylko wartość szczytowa z połowy 2009 r. wynosząca 1,5 mln, ale także ostatnie szacunki rządowe 2,35 mln pracowników na Kurzarbeit mogą zostać przekroczone. W Allianzie i Euler Hermes szacują, że silne załamanie gospodarki w pierwszej połowie 2020 r. może narazić na ryzyko nawet 12 mln miejsc pracy w Niemczech.

To efekt lockdownu, który ma na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Zdaniem EH to długość blokady określi spadek wzrostu gospodarczego, a także pogorszenie rynku pracy. Ekonomiści Allianza i Euler Hermes, korzystając z doświadczenia Chin, przygotowali kilka modeli szoku gospodarczego - z pełną blokadą obowiązującą jeden miesiąc, a także dwa miesiące, jak również przy założeniu, że wdrożone działania ograniczające rozprzestrzenianie pandemii okażą się sukcesem, następującym po nim częściowym ożywieniem gospodarczym w kształcie litery U.

W scenariuszu podstawowym gospodarka niemiecka prawdopodobnie skurczy się o 1,8 proc. w 2020 r. w przypadku jej zatrzymania na jeden miesiąc i o całe 5 proc., jeżeli przerwa potrwa dwa miesiące. W obu tych scenariuszach gospodarka niemiecka szybko staje na nogi i w 2021 rok wzrost gospodarczy wynosi 2,2 proc.

Nawet w przypadku takiego względnie krótkiego bezruchu stopa bezrobocia odnotuje pierwszy wyraźny wzrost od początku lat dwutysięcznych, przebijając przynajmniej tymczasowo poziom 6 proc. (w 2021 roku przy założeniu dwumiesięcznego lockdownu).

- To oznacza koniec niezwykłego biegu rynku pracy w Niemczech przez ostatnie 15 lat, który odnotował obniżenie stopy bezrobocia o ponad połowę od 2006 r. – z 10,8 proc. do 5 proc. w 2019 r. – i który nie drgnął ani w czasie wielkiego kryzysu finansowego, ani kryzysu związanego z długiem państwowym w strefie euro. Mimo wzrostu bezrobocia w 2020 r. – ze stratami przede wszystkim skoncentrowanymi na sektorze handlowym, a także sektorze usług – zatrudnienie powinno pozostać w znacznym stopniu na stabilnym poziomie w naszym scenariuszu podstawowym – twierdzą analitycy EH.

Możliwy jest również i gorszy scenariusz. Nie można bowiem wykluczyć przedłużającego się kryzysu zdrowotnego z ewentualnymi ponownymi zakażeniami. To oznaczałoby, że granice pozostaną zamknięte i górę wezmą przejściowe środki ograniczające rozprzestrzenianie epidemii. Im dłuższa przerwa w gospodarce, tym trudniejsze ponowne uruchomienie silnika wzrostu i większe prawdopodobieństwo zmaterializowania się gwałtownego pogorszenia sytuacji.

To zdaniem ekonomistów Euler Hermes i Allianz oznaczałoby spadek niemieckiego PKB w tym roku do minus 7,7 proc. (recesja utrzymałaby się również w 2021 r, kiedy według tych prognoz niemiecki PKB miałby się skurczyć o 1,7 proc.). To zaś oznaczałoby wzrost stopy bezrobocia do 7 proc. w tym roku i liczbę osób bezrobotnych przekraczającą trzy miliony. W przyszłym roku w tym scenariuszu niemieckie bezrobocie miałoby wzrosnąć do 7,5 proc.